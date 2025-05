De nombreux Tunisiens se sont rassemblés, samedi, devant l'ambassade américaine à Tunis, dénonçant les attaques israéliennes contre Gaza et la Syrie, ainsi que les attaques américaines et britanniques contre le Yémen.

Ils ont également exigé la fin de la guerre d’extermination contre Gaza et la fin du blocus.

La manifestation a été organisée par le Réseau tunisien de lutte contre le système de normalisation (une coalition d'associations indépendantes) en réponse à ce qu'il a décrit comme "un appel de la résistance palestinienne et en signe de protestation contre l'agression américaine, britannique et israélienne contre Gaza, le Yémen, la Syrie et la nation entière", selon une correspondante de l'agence Anadolu.

Plusieurs dizaines de participants, rassemblés devant l'ambassade des États-Unis à Tunis, ont scandé des slogans dénonçant l'agression et le siège israéliens en cours sur Gaza, tels que : « Quelle honte à Gaza ! Ils lui ont imposé un siège ! » et « Élevez la voix ! Pourquoi nos frères de Gaza sont-ils tués ? »

Erdogan: Gaza appartient aux Gazaouis et il en sera ainsi jusqu’à la fin des temps

Les manifestants ont exigé la fermeture de l'ambassade américaine à Tunis et l'expulsion de l'ambassadeur américain Joey Hood pour protester contre l'agression contre la Palestine, le Yémen et la Syrie.

Ils ont scandé des slogans tels que : « Pas d'ambassade américaine sur le sol tunisien », « Le peuple exige la fermeture de l'ambassade » et « Les masses ont une seule exigence : fermer l'ambassade et expulser l'ambassadeur ».

Pour la levée du blocus

Les manifestants ont également appelé à la levée du blocus imposé sur Gaza et à l'ouverture des postes-frontière, scandant à l'unisson : « L'ouverture des points de passage est une nécessité. La levée du blocus est une nécessité. »

Israël a intensifié ces derniers jours ses opérations terrestres et ses frappes aériennes contre diverses zones de Gaza, suite à sa violation totale de l'accord de cessez-le-feu avec le Hamas.

Le Premier ministre Benyamin Netanyahu a promis d'intensifier le génocide et de mettre en œuvre le plan du président américain Donald Trump visant à déplacer les Palestiniens.

En « solidarité avec Gaza » face au génocide israélien, les Houthis ciblaient depuis novembre 2023 les cargos appartenant à Israël ou liés à Israël dans la mer Rouge avec des missiles et des drones.

En réponse à ces attaques, Washington et Londres ont commencé à lancer des frappes aériennes et des attaques de missiles sur les « sites houthis » au Yémen au début de 2024.

Le groupe a réagi en annonçant qu'il considérait désormais tous les navires américains et britanniques comme des cibles militaires, élargissant ses attaques pour inclure les navires traversant la mer d'Arabie, l'océan Indien et tout endroit à portée de ses armes.

En Syrie, Tel-Aviv mène des frappes aériennes presque quotidiennement depuis des mois, tuant des civils et détruisant des sites militaires syriens, des véhicules et des munitions, et ce, malgré le fait que la nouvelle administration syrienne, dirigée par Ahmad al-Sharaa, n’a menacé Israël d’aucune façon.

Depuis 1967, Israël occupe la majeure partie du plateau du Golan. Il a profité de la situation actuelle en Syrie après la chute du régime d’Assad, en occupant la zone tampon syrienne et en annonçant la fin de l’accord de désengagement de 1974 entre les deux parties.

