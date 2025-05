Un jeune inventeur nigérian a établi un nouveau record du monde Guinness en créant le plus petit prototype de dispositif de suivi GPS.

Le traceur GPS d’Oluwatobi Oyinlola mesure 22,93 mm x 11,92 mm et est presque de la taille d’une carte SIM de téléphone mobile. Cette invention a été saluée comme une avancée majeure dans la tendance à la miniaturisation des produits et appareils électroniques.

« Oluwatobi croit en la possibilité de repousser les limites, notamment en ce qui concerne la miniaturisation de la technologie », a déclaré Guinness World Records (GWR) dans un communiqué.

L’inventeur est chercheur au Massachusetts Institute of Technology (MIT) aux États-Unis. Il est né et a grandi dans la ville d’Ibadan, située dans le sud-ouest du Nigeria.

Une technologie qui sauve des vies

Le système de positionnement global (GPS) est une technologie qui permet aux utilisateurs de suivre et de surveiller des emplacements grâce à des appareils équipés de récepteurs.

La polyvalence de la technologie GPS en a fait un outil essentiel dans la vie moderne, transformant des industries et améliorant des vies.

Dans le domaine des transports, le GPS est largement utilisé dans les systèmes de véhicules, fournissant des indications détaillées et des estimations de temps d’arrivée. Il est également crucial dans l’aviation, améliorant la sécurité et l’efficacité, et dans le domaine maritime, aidant les navires à naviguer dans des ports encombrés et en haute mer.

Au-delà des transports, le GPS est utilisé dans le suivi de la condition physique, permettant aux individus de surveiller leurs courses, randonnées et autres activités en plein air. En agriculture de précision, le GPS permet aux agriculteurs d’optimiser les rendements des cultures et de réduire les déchets.

De plus, il joue un rôle vital dans les services d’urgence, aidant les secouristes à localiser les personnes en détresse. Il est également essentiel dans les domaines de l’arpentage et de la cartographie, créant des cartes précises et suivant les changements environnementaux.

« Des possibilités infinies »

Le président nigérian Bola Tinubu a salué l’invention d’Oyinlola comme ayant « des possibilités infinies d’utilisation dans divers secteurs et domaines de la vie ».

Le président Tinubu a également exprimé son optimisme quant au potentiel des Nigérians. « Félicitations, Oluwatobi, pour cet exploit. Vous venez de montrer au monde que la jeunesse nigériane en est capable ! », a-t-il déclaré dans un message publié sur la plateforme X.

Le ministre nigérian des Communications, de l’Innovation et de l’Économie numérique, Bosun Tijani, a qualifié le jeune inventeur de « potentiel extraordinaire au sein de notre écosystème », tout en réaffirmant l’engagement du gouvernement envers le développement des sciences et de la technologie.

« Le succès d’Oluwatobi renforce notre mission de soutenir et d’investir dans les talents locaux. En donnant les moyens à davantage de jeunes innovateurs de repousser les limites et de diriger dans les technologies de pointe, nous assurons la place légitime du Nigeria sur la carte mondiale de l’innovation », a indiqué le ministre dans un message publié sur la plateforme X.

Ces dernières années, le Nigeria a été pris dans une frénésie qui a vu des personnes établir divers records du monde.

Ces records incluent des exploits tels que le plus grand nombre de photographies prises en une heure, le plus long jeu vidéo de football et le plus grand nombre de sauts à pied, entre autres.