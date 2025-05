Chaque année, plus d’un million de gnous parcourent 800 km, suivis par des zèbres et des antilopes, à la recherche d’eau et de pâturages. Leur périple inclut la périlleuse traversée de la rivière Mara, sous la menace des crocodiles. Un spectacle sauvage, symbole de la survie et de l’instinct animal.