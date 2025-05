Le budget pour la fabrication d'une voiture va ainsi diminuer de plus de 50% et être plafonné à 345.000 euros afin de séduire d'éventuels candidats qui n'avaient pas les moyens de concevoir un véhicule actuellement.

Avec seulement trois constructeurs engagés, Toyota, Hyundai et Ford, le WRC a besoin d'attirer de nouvelles marques et va aussi perm ettre beaucoup plus de flexibilité dans la conception de la voiture.

Alors que les motorisations hybrides vont disparaître dès 2025, les constructeurs pourront faire le choix du thermique, de l'hybride ou même de l'électrique à partir de 2027.

Par ailleurs, la FIA annoncé mercredi un nouveau changement de barème de points en 2025. Le principe sera sensiblement le même, mais l'instance organisatrice du championnat a voulu valoriser le classement final du rallye.

Ainsi, il n'y aura plus de points attribués en fonction du classement du samedi soir et le vainqueur de la course empochera 25 points quoi qu'il arrive.



Pour conserver l'attrait du dimanche, en plus des cinq points décernés lors de la dernière épreuve spéciale, la Power Stage, les cinq premiers de la journée du dimanche gagneront aussi des points.

Il y aura donc un maximum de 35 points à décrocher lors de chaque rallye, au lieu de 30 cette année, et le deuxième de la course ne pourra pas en marquer plus de 27, limitant la possibilité que le vainqueur du rallye inscrive moins de points que son dauphin, ce qui s'était produit plusieurs fois cette saison.

Le championnat WRC, qui comptera 14 manches en 2025, débutera le dernier week-end de janvier par le traditionnel rallye de Monte-Carlo et s'achèvera fin novembre en Arabie saoudite, qui fera sa première apparition au calendrier.