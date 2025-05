Le Paris SG a investi environ 70 millions d'euros sur "Kvara", le joyau de la Géorgie, selon plusieurs médias, afin de renforcer son secteur offensif et apporter de la concurrence sur le côté gauche régulièrement occupé par Bradley Barcola.

Mais Paris a surtout profité de ce mercato pour alléger son effectif. Randal Kolo Muani, qui ne jouait plus, a ainsi été prêté à la Juventus Turin.



Le leader du championnat a également transféré définitivement le Néerlandais Xavi Simons au RB Leipzig, pour une cinquantaine de millions d'euros (plus 30 millions de bonus), ainsi que Juan Bernat à Villarreal.

Le défenseur slovaque Milan Skriniar, qui n'avait pas disputé une minute avec le PSG depuis le 22 novembre, a lui été prêté à Fenerbahçe, Marco Asensio est parti selon la même formule à Aston Villa tandis que Cher Ndour a été vendu à la Fiorentina.

Si Paris a légèrement retouché son groupe, Rennes a procédé à une petite révolution. Candidat à la Li gue des champions en début de saison mais contraint désormais de lutter pour le maintien, le club breton, 15e avec deux points d'avance sur le barragiste, a effectué un large lifting en recrutant plus d'un joueur par ligne: l'international français Brice Samba (Lens) dans les buts, Lilian Brassier (Marseille) et Anthony Rouault (Stuttgart) en défense, Seko Fofana (Al-Nassr) au milieu et le Japonais du Celtic Glasgow Kyogo Furuhashi et l'ailier jordanien de Montpellier Mousa Al-Tamari en attaque.

La formation de François Pinault a aussi pour la deuxième fois de la saison changé d'entraîne ur, Habib Beye ayant remplacé Jorge Sampaoli, qui n'avait gagné que trois matches sur dix (et sept défaites) depuis qu'il avait succédé à Julien Stéphan il y a à peine deux mois.

Les autres clubs de L1 n'ont pas autant remanié leur effectif.

Marseille a remplacé Elye Wahi, buteur en échec sur la Canebière et parti à l'Eintracht Francfort, par Amine Gouiri (Rennes), décisif dès son premier match contre Lyon (3-2) avec une passe décisive. L'OM a prêté un autre joueur en échec, Lilian Brassier (Rennes), et a laissé partir de jeunes joueurs comme François-Régis Mughe (Kallithea Athènes ) ou Enzo Sternal (Anderlecht).

- Lyon a perdu Lopes, Orban et Caqueret -

Lyon, interdit de recrutement par la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG, le gendarme financier du football français), a dû se séparer de plusieurs joueurs à gros salaires dont son ancien capitaine Anthony Lopes (Nantes), Gift Orban (Hoffenheim), Maxence Caqueret (Côme) ou Wilfried Zaha (Charlotte FC).

Lens, également en proie à des difficultés financières, a perdu trois cadres, son gardien et capitaine Brice Samba (Rennes) et les défenseurs Kevin Danso (Tottenham) et Abdukodir Khusanov, qui a rapporté 50 millions d'euros en rejoignant Manchester City.



Pour remplacer leur portier, les Sang et Or ont pris l'Australien de la Roma Mathew Ryan, arrivé libre et qui a signé pour six mois.

Monaco n'a pas beaucoup bougé, recrutant le Danois Mika Biereth (Sturm Graz), qui a déjà marqué quatre buts en trois matches.

Parmi les autres candidats aux places européennes, Nice s'est seulement fait prêter le milieu de Rennes Baptiste Santamaria.

Des clubs à la lutte pour le maintien ont aussi essayé de se renforcer. Le Havre a fait venir Fodé Ballo-Touré, dont l'AC Milan venait de résilier le contrat, et le jeune Mahamadou Diawara (19 ans), prêté par Lyon.



Mais Ballo-Touré s'est blessé à une cheville au bout du premier quart d'heure de son premier match à Angers (1-1), dimanche.

Montpellier, qui cherche à dégraisser son effectif, a vendu ses attaquants Akor Adams (Séville FC), Arnaud Nordin (Mayence) et Al-Tamari (Rennes) et a récupéré un de ses anciens joueurs, Anthony Delort (MC Alger), ainsi que le Marseillais Bamo Meïté, prêté par l'OM, en défense.

Enfin Saint-Étienne, deuxième plus faible attaque de L1 (19 buts) après Le Havre (15 buts), a fait revenir en prêt six mois après son dernier passage son buteur Irvin Cardona, qui était prêté à l'Espanyol Barcelone par Augsbourg.



Le défenseur français du Dinamo Zagreb Maxime Bernauer est également arrivé dans le Forez pour les derniers mois de la saison.