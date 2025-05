La Première ministre, Judith Suminwa, est classée 77e femme la plus puissante au monde dans le prestigieux classement de Forbes Magazine. L’annonce a été faite via son compte X officiel lundi.

Cette reconnaissance par Forbes s’inscrit dans un mouvement mondial visant à célébrer et à encourager les femmes leaders dans divers domaines.

La nomination de Suminwa est également un signal fort pour les jeunes générations, car elle démontre que le leadership féminin est non seulement possible, mais qu’il peut également être reconnu et célébré à l’échelle mondiale.

"Être nommée 77ème femme la plus puissante au monde par Forbes dépasse la reconnaissance personnelle : c’est un symbole d’espoir pour chaque jeune fille et femme congolaise", a écrit la Première Ministre sur X.

/

Judith Suminwa a également rappelé les défis auxquels les femmes congolaises et africaines sont confrontées dans leur quête de leadership et d’excellence. Malgré les nombreux obstacles, cette nomination, selon elle, démontre que le leadership féminin est une réalité possible et nécessaire dans tous les domaines.

Elle ajoute que cette nomination prouve que nous sommes capables d’excellence et de leadership.

Notons que le magazine Forbes est réputé pour ses différentes listes publiées annuellement.