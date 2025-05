Par Peter Asare-Nuamah

Un dicton populaire affirme que les jeunes sont les leaders de demain, mais leur capacité à diriger dans le futur dépend fortement des opportunités qui leur sont offertes aujourd'hui pour acquérir les compétences et l'expérience nécessaires à un leadership efficace.

De manière générale, à travers le continent africain, et particulièrement dans le contexte ghanéen, les jeunes constituent une catégorie de la population qui rencontre des difficultés à accéder à des postes de leadership au niveau national, bien qu'ils représentent la majorité de la population.

Au Ghana, environ 57 % de la population a moins de 25 ans, et ce pourcentage augmente encore si l'on considère les moins de 35 ans. Cependant, leur participation au leadership reste davantage un discours qu'une réalité.

La participation limitée des jeunes au leadership national soulève la question suivante : comment le Ghana prépare-t-il ses jeunes à exploiter pleinement leur potentiel en tant que leaders de demain ?

Tendances émergentes

Dans cet article, j'explore les tendances émergentes au sein des deux principaux partis politiques au Ghana pour apporter une réponse, bien que non exhaustive, à cette question.

Au Ghana, il existe des notions contrastées sur la manière dont les jeunes sont intégrés au leadership au sein des deux principaux partis politiques : le parti au pouvoir, le Congrès National Démocratique (NDC), et le Nouveau Parti Patriotique (NPP), parti d'opposition.

On croit généralement que si un jeune souhaite accéder rapidement à des postes de leadership au niveau national, le NDC offre la voie la plus sûre, tandis que le NPP privilégie historiquement l'expérience, ce qui limite et ralentit intrinsèquement l'inclusion des jeunes dans le leadership.

Bien que cela reste une notion, en pratique, il semble que les jeunes dynamiques du NDC accèdent plus rapidement au leadership national et à la notoriété que leurs homologues du NPP.

Députés de moins de 40 ans

Par exemple, sur les 44 membres du parlement âgés de moins de 40 ans élus lors des élections de 2012, environ 59 % appartenaient au NDC contre 41 % pour le NPP.

De même, les cas de Samuel Okudzeto Ablakwa, Samuel Nartey George et, plus récemment, Sammy Adu Gyamfi, Edem Agbana, Malik Basintale, entre autres, montrent clairement une inclusion des jeunes dans le leadership au sein du NDC.

Beaucoup de ces personnes ont eu l'opportunité, à un jeune âge, de se présenter soit aux élections internes du NDC, soit aux élections nationales, leur permettant ainsi d'accéder à des postes de leadership au niveau national.

Par exemple, Okudzeto, à l'âge de 28 ans, a été nommé vice-ministre de l'Information dans le gouvernement du défunt président Mills.

Jeune candidat bloqué

Un article récent de Ghanaweb, publié en février 2025, révèle une philosophie contrastée de l'inclusion des jeunes dans le leadership au sein du NPP. L'ancien secrétaire général du NPP, John Boadu, a révélé comment la direction nationale du parti a empêché Afenya Markins de se présenter aux élections parlementaires dans la circonscription d'Effutu en 2004 en raison de son âge.

Bien qu'il ait remporté les primaires internes du NPP pour se présenter comme candidat parlementaire dans la circonscription d'Effutu, la direction nationale du NPP l'a jugé trop jeune pour briguer ce poste. Ils ont préféré et soutenu, semble-t-il, un membre plus âgé et expérimenté pour représenter le parti dans cette circonscription.

De manière surprenante, c'est pendant cette même période que certains jeunes du NDC ont été soutenus par leur parti pour des postes parlementaires dans leurs circonscriptions respectives.

Explicitement et intrinsèquement, les deux partis politiques ont des idéologies différentes quant à la manière de fournir et d'accélérer les opportunités de leadership pour leurs jeunes. Alors que le NPP privilégie excessivement une expérience prolongée – rendant difficile pour de nombreux jeunes d'accéder rapidement au niveau national, le cas du NDC semble différent.

Inclusion des jeunes

L'appel récent du responsable national de la jeunesse du NPP, Salam Mustapha, aux anciens et à la génération plus âgée du NPP pour qu'ils se retirent et permettent aux jeunes de diriger et de gérer les affaires du parti témoigne du rythme lent de l'inclusion des jeunes dans le leadership au sein du parti.

Les observations sur les récentes nominations sous la présidence de John Dramani Mahama révèlent que le président et le parti NDC ont nommé un certain nombre de jeunes dynamiques à des postes dans des entreprises publiques et des institutions gouvernementales clés.

Prenons l'exemple de plusieurs jeunes nommés directeurs généraux d'entreprises publiques. Au sein du gouvernement également – par exemple dans les ministères et à la présidence – un schéma similaire est observé.

Exposer les jeunes à un leadership précoce a des implications significatives pour l'avenir des partis politiques et le développement du Ghana. Pour le NDC, offrir des opportunités aux jeunes dans des institutions étatiques et gouvernementales critiques peut être une tentative délibérée de consolider leur importance dans le paysage politique ghanéen.

Transition en douceur

Chaque parti politique sait qu'une transition en douceur du pouvoir au sein du parti est cruciale pour maintenir un leadership fort. En offrant aux jeunes l'opportunité de servir dans le gouvernement et les institutions étatiques, le NDC positionne indirectement ces jeunes pour qu'ils prennent le relais des leaders expérimentés et plus âgés, tout en acquérant une expérience pratique.

Cette approche permet une transition fluide du pouvoir, et ces jeunes auront une expérience passée au sein du parti et au niveau national, leur permettant de mieux représenter le parti pendant de nombreuses années.

Ainsi, offrir des opportunités précoces aux jeunes solidifie leur présence, les mettant sous les projecteurs du leadership national pendant longtemps. Cela est avantageux pour un parti politique, contrairement à une situation où de nouveaux visages sont introduits à chaque moment précis.

Les avantages s'étendent également au-delà des partis politiques, car cela crée un niveau d'assurance et d'espoir parmi les masses de jeunes Ghanéens qui ont perdu confiance dans l'incapacité du leadership national à répondre à leurs défis spécifiques, les poussant à émigrer pour chercher de meilleures opportunités.

Mentorat solide

Une telle assurance peut minimiser l'émigration et positionner les jeunes à aspirer à des rôles de leadership national, tout en jouant un rôle crucial dans la formation d'un leadership efficace dans le pays.

Cependant, malgré les avantages associés à l'offre d'opportunités aux jeunes dans le leadership national, il est crucial que ces opportunités s'accompagnent de mécanismes solides de mentorat et de suivi afin de ne pas compromettre les perspectives des partis politiques et la trajectoire de développement du pays.

En effet, l'avenir du Ghana dépend de ses jeunes, et il est crucial que les deux principaux partis politiques priorisent et prennent des mesures pragmatiques pour accroître les opportunités de leadership pour les jeunes Ghanéens afin de stimuler les débats nationaux et le développement.

Les partis politiques qui priorisent cela ont une meilleure chance de continuité et de stabilité. Cependant, sa mise en œuvre nécessite que des mécanismes robustes soient institués par les partis politiques pour garantir que le leadership des jeunes porte ses fruits pour les partis politiques et la nation, car ses conséquences négatives peuvent affecter considérablement les perspectives des partis, éroder la confiance et l'espoir parmi les autres jeunes, et freiner le développement du Ghana.

Des politiques pour l'inclusion des jeunes dans le leadership doivent être développées et mises en œuvre de manière robuste par les partis politiques. Les jeunes leaders auront également besoin d'expérience, ce qui rend impératif que des opportunités de mentorat et de formation soient instituées par les partis politiques pour leurs jeunes.

Dr. Peter Asare-Nuamah est maître de conférences à l'École de Développement Durable de l'Université de l'Environnement et du Développement Durable au Ghana, et chercheur principal au Centre de Recherche sur le Développement de l'Université de Bonn.