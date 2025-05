L'Afrique du Sud n'a pas l'intention immédiate de riposter contre les États-Unis à la suite des tarifs annoncés cette semaine par le président Donald Trump. Au lieu de cela, elle cherchera à négocier des exemptions et des accords de quotas, ont déclaré vendredi des responsables gouvernementaux de haut rang.

Trump a imposé un tarif de 31 % sur les importations américaines en provenance d'Afrique du Sud mercredi, lorsqu'il a annoncé un tarif de base de 10 % sur toutes les importations, ainsi que des droits ciblés plus élevés sur des dizaines de pays.

Les États-Unis sont le deuxième partenaire commercial bilatéral de l'Afrique du Sud après la Chine.

La nation la plus industrialisée d'Afrique a précédemment déclaré qu'elle souhaitait conclure un accord commercial bilatéral avec l'équipe de Trump.

Cependant, cela semble être un défi de taille après les attaques répétées du président américain contre l'Afrique du Sud depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier.

Les tarifs annulent l'AGOA

« Dire que nous allons imposer des tarifs réciproques sans d'abord comprendre comment les États-Unis sont arrivés à 31 %... serait contre-productif », a expliqué le ministre du Commerce, Parks Tau, lors d'une conférence de presse, précisant que le tarif moyen de l'Afrique du Sud sur les importations était de 7,6 %.

Le ministre des Affaires étrangères, Ronald Lamola, a pour sa part noté que les tarifs de Trump annulaient de fait les avantages dont les pays africains bénéficiaient dans le cadre de l'African Growth and Opportunity Act (AGOA).

L'initiative AGOA, qui accorde aux nations africaines éligibles un accès en franchise de droits au marché américain, doit expirer en septembre. Et les tarifs étendus de Trump suggèrent qu'un renouvellement de cet accord commercial, mis en œuvre en 2000, est désormais peu probable.

Les actions des États-Unis soulignent la nécessité pour l'Afrique du Sud d'accélérer ses efforts pour diversifier ses marchés d'exportation, se sont accordés les ministres, mentionnant les marchés en Asie et au Moyen-Orient comme des opportunités potentielles.

Soutenir les industries

En attendant, ils ont indiqué que le gouvernement chercherait à soutenir les industries les plus touchées par les tarifs, notamment la fabrication automobile, l'agriculture, les produits alimentaires transformés et les métaux.

Le gouvernement ne supprimera pas les avantages dont bénéficient les constructeurs automobiles américains dans le cadre de son Programme de développement de la production automobile, un programme d'incitation à la production, a ajouté Tau.

Le Trésor national sud-africain estime que la perte du statut AGOA pourrait réduire la croissance économique de moins de 0,1 point de pourcentage.

La banque centrale a modélisé plusieurs scénarios liés à l'accès de l'Afrique du Sud aux marchés américains, avec des impacts allant de moins de 0,1 point de pourcentage à 0,7 point de pourcentage, selon la gravité des barrières commerciales et l'impact sur le sentiment des marchés financiers.

Les derniers tarifs de Trump s'ajoutent aux 25 % imposés sur tous les véhicules et pièces automobiles importés aux États-Unis. Cela représente une menace particulière pour l'Afrique du Sud, qui exporte chaque année pour plus de 2 milliards de dollars de véhicules et de pièces automobiles vers les États-Unis.

