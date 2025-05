Les syndicats de l'enseignement secondaire (collèges et lycées) ont appelé à une suspension totale des cours, mardi, dans tous les établissements du pays, en protestation contre le décès de trois élèves suite à l'effondrement du mur d'un lycée situé dans la ville de Mazouna, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid (centre de la Tunisie).

C'est ce qu'indique une déclaration publiée par la Fédération générale de l'enseignement secondaire, affiliée à l'Union générale tunisienne du travail, sur sa page Facebook officielle, suite au décès de trois élèves en raison de l'effondrement d'une partie d'un mur du lycée de Mazouna, lundi.

La Fédération a déploré "une tragédie au lycée Mazouna dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, entraînant la mort de plusieurs élèves et la blessure d'autres à la suite de l'effondrement du mur extérieur de l'institution".

Le ministère de l’Éducation et les autorités au pouvoir ont été tenus pour responsables de cette tragédie, en raison de la négligence et du manque d'entretien des infrastructures scolaires publiques et de l’absence d'un plan national allouant les ressources financières nécessaires pour la sauvegarde des établissements d’enseignement public.

Trouver des solutions

La Fédération a appelé les enseignants des collèges et lycée de toute la Tunisie à suspendre les cours, mardi, "en hommage aux âmes de leurs élèves décédés au lycée Mezouna, et en signe de protestation contre l'incapacité des autorités à trouver des solutions réelles et sérieuses pour pérenniser l'enseignement public", selon la publication.

Le ministère de l'Éducation n'a émis aucun commentaire, ni sur cet incident, ni sur la déclaration du syndicat.

Plus tôt lundi, un correspondant de Radio Mosaïque (privée) à Sidi Bouzid avait indiqué que trois élèves étaient morts après l'effondrement d'une partie du mur du lycée de Mazouna.

Il a ajouté que "le mur s'est effondré après des vents violents", soulignant qu'il avait été construit dans les années 1980 et qu'il menaçait de s'effondrer...".