"Nous saluons chaleureusement l'annonce de la déclaration d'Ankara entre l'Ethiopie et la Somalie sous la direction de la Turquie", a déclaré le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, lors d'une conférence de presse, en réponse à une question d'Anadolu sur l'accord récemment signé.

Qualifiant cet accord de « démarche positive » dans un esprit « d'amitié » et de « respect mutuel », Dujarric a ajouté : "Nous attendons avec impatience le début de la mise en œuvre de l'accord de libre-échange et nous espérons vivement que le processus aboutira à un résultat positif."

"Nous exprimons également notre appréciation des efforts déployés par la Turquie pour réunir ces deux pays, les dirigeants de ces deux pays et leur soutien à la mise en œuvre de l'accord", a-t-il ajouté.

Dujarric a indiqué que les Nations unies étaient prêtes à "apporter leur aide et leur soutien de quelque manière que ce soit" et a noté que des "divergences profondes et graves" pouvaient être résolues par le dialogue, mais que cela nécessitait une "volonté politique".

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a accueilli son homologue somalien Hassan Sheikh Mohamud et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed à Ankara mercredi, avant que les trois dirigeants n'annoncent la déclaration d'Ankara.

"Nous avons fait le premier pas vers un nouveau départ fondé sur la paix et la coopération entre la Somalie et l'Éthiopie", a annoncé Erdogan lors d'une conférence de presse conjointe dans la capitale turque.

Les deux pays d'Afrique de l'Est sont en désaccord depuis que l'Éthiopie a conclu un accord avec la région séparatiste somalienne du Somaliland, le 1er janvier, pour utiliser son port de la mer Rouge.

