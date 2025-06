Il est mis en examen pour génocide, complicité de crimes contre l’humanité et entente aux fins de commettre ces crimes. Il a été placé en détention provisoire, précise RFI. Après 31 ans en France, Hyacinthe Bicamumpaka, 65 ans, a finalement été arrêté.

Arrivé dans l’Hexagone en juin 1994, alors que le Rwanda est en plein génocide, il avait fait une demande d’asile, affirmant que les Hutus comme lui étaient désormais persécutés dans son pays, précise le média français.

En 1997, la Commission des recours des réfugiés refuse, car il est suspecté de génocide. Elle déclare alors que l’ancien journaliste ne pouvait ignorer qu’il contribuait à la perpétration d’assassinats massifs dans une radio qui diffusait la propagande gouvernementale qui a toléré et encouragé des massacres systématiques à l'encontre de la population tutsie, souligne la même source.

Ce refus n’a, cependant, entraîné aucune décision judiciaire puisque Hyacinthe Bicamumpaka a continué à séjourner en France sans être inquiété jusqu’à aujourd’hui. Il était pourtant inscrit sur la liste des noms de génocidaires de première catégorie, publiée en 1997 au Journal officiel du Rwanda, indique encore le média français.

Ce n'est qu'en 2021, lorsque Mediapart a évoqué dans un article la présence du suspect en France que deux semaines plus tard, une enquête a été confiée à l’Office central de lutte contre les crimes contre l’humanité et les crimes de haine. Cette enquête a conduit, fin avril, à sa mise en examen et détention provisoire, note enfin RFI.