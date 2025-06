L'ancien chef de guerre libérien Prince Johnson, qui a supervisé l'assassinat brutal de l'ancien président Samuel Doe alors que la guerre civile secouait le pays, avant de devenir sénateur et faiseur de rois politiques, est décédé à l'âge de 72 ans.

"Il est vrai qu'il est mort ce matin", a déclaré Moses Ziah, un membre de sa famille, à l'agence Reuters. Le porte-parole de la famille, Wilfred Bangura, a également confirmé que Johnson, qui souffrait d'hypertension, était décédé plus tôt dans la journée.

Plus de 200 000 personnes ont été tuées, des milliers d'autres mutilées et violées, et plus d'un million ont été déplacées au cours des guerres civiles brutales qui ont déchiré le Liberia entre 1989 et 2003 et dans lesquelles Johnson a joué un rôle actif.

Johnson s'est fait connaître après que ses hommes ont capturé, torturé et mutilé l'ancien président Doe avant de l'exécuter.

Jamais jugé

Dans une vidéo désormais tristement célèbre datant de 1990, on voit Johnson célébrer avec des canettes de bière et regarder ses combattants couper l'oreille de Doe avec un couteau avant de l'exécuter.

Johnson a déclaré par la suite qu'il regrettait ce meurtre et qu'il cherchait à se réconcilier avec la famille de Doe.

Bien que la Commission vérité et réconciliation du Liberia l'ait cité parmi les personnes recommandées pour être poursuivies pour crimes de guerre, affirmant que son groupe avait commis des viols et des meurtres, Johnson n'a jamais été jugé.

Après la guerre, il est resté dans la politique et a été élu sénateur dans son fief du comté de Nimba en 2006. Il a ensuite joué un rôle de faiseur de rois lors de plusieurs élections présidentielles.

Faiseur de rois

Il a apporté son soutien à l'ancienne présidente Ellen Johnson-Sirleaf en 2011, puis à George Weah lors du second tour contre Joseph Boakai, le successeur de Sirleaf au sein du parti au pouvoir, en 2017.

Cependant, il a changé son soutien à Boakai lors de l'élection de 2023, au cours de laquelle Boakai a battu Weah au second tour.