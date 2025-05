Par Millicent Akeyo

La relation entre la Turquie et l'Afrique a évolué au fil des années pour devenir un modèle de partenariat dynamique et mutuellement bénéfique, fondé sur la collaboration, la prospérité partagée et le respect de la souveraineté.

La cohérence dans l'élaboration des politiques et la continuité des initiatives du président Recep Tayyip Erdogan ont été essentielles pour transformer ces liens en une alliance solide englobant des partenariats économiques, militaires et diplomatiques.

La 4e édition du Forum d'Antalya sur la diplomatie, qui vient de s'achever dans la pittoresque ville turque du même nom, a été une autre plateforme pour célébrer et renforcer ces liens. Plusieurs chefs d'État africains et d'autres régions du monde ont profité de l'occasion pour tenir des discussions bilatérales avec le président Erdogan en marge de la conférence principale.

« J'ai eu une réunion très productive avec le président Erdogan, au cours de laquelle nous avons consolidé notre engagement à renforcer les relations bilatérales, à stimuler le commerce et à explorer des collaborations dans divers secteurs. J'exprime ma profonde gratitude à Erdogan pour son hospitalité chaleureuse », a déclaré le président Julius Maada Bio de la Sierra Leone.

Pour le Soudan, qui souffre des ravages d'une guerre qui dure depuis plus de deux ans, la Turquie joue un rôle clé dans le rétablissement de la paix et la reconstruction éventuelle du pays.

Le ministre soudanais des Affaires étrangères, Ali Youssef, a souligné ce point après que le président Erdogan a rencontré le président du Conseil de souveraineté transitoire, Abdel Fattah al-Burhan, pour discuter des relations bilatérales et des efforts visant à mettre fin au conflit dans ce pays d'Afrique du Nord.

Erdogan a réaffirmé l'engagement de la Turquie à soutenir les efforts de reconstruction et de normalisation du Soudan après la fin du conflit.

Il a salué le partenariat bilatéral croissant et a réitéré l'importance qu'Ankara accorde à la préservation de l'intégrité territoriale et de la souveraineté du Soudan.

« Nous avons confiance dans la sagesse du président Erdogan et attendons la poursuite de ses efforts de médiation. Si Dieu le veut, ils porteront des fruits positifs. La Turquie fait tout son possible pour aider à instaurer la paix au Soudan grâce à des efforts diplomatiques directs et sera également parmi les principaux pays à contribuer à la reconstruction du Soudan », a déclaré Youssef.

Cette promesse d'aide de la Turquie intervient alors que l'armée soudanaise a récemment réalisé des avancées contre les Forces de soutien rapide, reprenant des zones clés, y compris la capitale Khartoum et la ville voisine d'Omdourman.

Le président Hassan Sheikh Mohamud de Somalie, un autre allié clé de la Turquie, a eu un entretien en tête-à-tête avec Erdogan pour faire avancer leur partenariat.

La Turquie a récemment négocié un accord de paix entre la Somalie et l'Éthiopie, mettant fin à un différend déclenché par la signature par Addis-Abeba d'un accord portuaire avec la région séparatiste du Somaliland.

« Je pense que le modèle de partenariat suivi par la Turquie est plus durable que les modèles prescrits par les pays occidentaux », a affirmé Ali Mohamed Omar, ministre d'État somalien des Affaires étrangères, à TRT Afrika en marge du forum sur la diplomatie.

Il a expliqué que, contrairement à certaines puissances occidentales qui ont tendance à adopter une approche condescendante envers leurs alliés, le modèle turc consiste à « s'engager davantage avec les populations plutôt qu'avec les dirigeants ».

Extension du plan d’action

Le partenariat humanitaire et de développement entre la Turquie et l'Afrique est porté par des institutions telles que l'Agence turque de coopération et de coordination (TIKA), le Croissant-Rouge turc et le ministère de la Santé, qui mènent des projets de développement à travers le continent.

La Fondation Maarif de la Turquie joue également un rôle clé en offrant des milliers de bourses académiques aux Africains. TIKA, à elle seule, gère 22 bureaux de coordination de programmes sur le continent, œuvrant à l'expansion des soins de santé, de l'éducation et de l'autonomisation économique.

« Nous entretenons d'excellentes relations avec la Turquie et avons énormément bénéficié de son soutien en matière de renforcement des capacités et de formation. Ils ont également offert de nombreuses opportunités à nos étudiants grâce à des bourses », a dit le Dr Phenyo Butale, ministre botswanais des Relations internationales, à TRT Afrika.

« Nous sommes un gouvernement ambitieux qui souhaite bâtir une économie résiliente nécessitant certaines compétences, et la Turquie a joué un rôle énorme à cet égard. Nous avons également continué à collaborer dans le domaine des énergies renouvelables. Ils ont plus d'expérience et de capacités, et nous sommes plus qu'heureux d'apprendre de leur expérience », a-t-il ajouté.

La Turquie a également renforcé sa présence diplomatique en Afrique, le nombre d'ambassades turques sur le continent ayant triplé, passant de 12 en 2002 à 44 en 2022. Le nombre d'ambassades africaines à Ankara est passé de 10 en 2008 à 38.

« Je dois féliciter le président Erdogan pour son leadership, sa vision et sa foi en l'Afrique. Il est un champion de la coopération Sud-Sud », a soutenu Samuel Okudzeto Ablakwa, ministre ghanéen des Affaires étrangères.

Ablakwa illustre l'empressement du président turc à intervenir là où d'autres hésitent.

« Il a été audacieux sur des questions que beaucoup d'autres dirigeants mondiaux ignorent. Il a attiré l'attention sur le fait qu'il existe de nombreux conflits dans le monde, de nombreux théâtres de conflit en Afrique, et que nous devons nous unir pour trouver des solutions », a-t-il confié à TRT Afrika.

Le ministre somalien Ali Omar critique l'approche traditionnelle des partenaires de l'Afrique, souvent axée sur l'exploitation des ressources.

« La Turquie engage un large éventail de la société somalienne, et les résultats sont visibles. Nous leur en sommes reconnaissants », a-t-il expliqué.

Le ministre gambien des Affaires étrangères, Mamadou Tangara, estime que la méthode turque est une stratégie gagnant-gagnant, renforçant la confiance entre les partenaires.

« La Turquie a été un partenaire fiable qui respecte les partenaires avec lesquels elle travaille. Il n'y a pas d'imposition », a-t-il insisté.

Le renforcement des liens entre la Turquie et les pays africains intervient à un moment où les puissances occidentales, notamment les États-Unis, la France et l'Allemagne, voient leur influence décliner, en particulier en Afrique de l'Ouest.

Plusieurs de ces pays ont déjà expulsé les troupes françaises et américaines et rompu leurs liens économiques avec l'Occident.

Le commerce au galop

La Turquie vise à augmenter le volume des échanges commerciaux avec le continent africain à 50 milliards de dollars, soit près de 10 fois le chiffre de 2003, qui était de 5,4 milliards de dollars, a déclaré le vice-président turc Cevdet Yılmaz en décembre dernier après une réunion avec le Premier ministre du Lesotho, Samuel Ntsokoane Matekane, à Ankara.

Yılmaz a indiqué que le volume des échanges entre la Turquie et les 54 pays africains a été multiplié par sept entre 2003 et 2023, atteignant 37 milliards de dollars.

Outre ses efforts pour la paix au Soudan et dans la Corne de l'Afrique, la Turquie a renforcé les capacités militaires de plusieurs pays africains pour les aider à lutter contre les groupes terroristes.

Elle a fourni une formation et un soutien militaire à des pays comme le Mali, le Niger et le Nigeria, entre autres, ainsi que des drones et d'autres équipements militaires.

Le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, a assuré que l'Alliance des États du Sahel (AES), un bloc nouvellement établi comprenant le Mali, le Niger et le Burkina Faso, est déterminée à lutter contre le terrorisme malgré les défis posés par les puissances occidentales.

Diop a critiqué les embargos imposés par certaines nations occidentales.

« Ces dernières années, nous avons réalisé que certaines puissances occidentales tentent d'imposer des embargos à nos pays, qui n'ont pas accès à des équipements militaires », a-t-il déclaré lors d'une discussion au Forum de la diplomatie d'Antalya.

« C'est pourquoi nous nous sommes tournés vers des pays comme la Turquie, la Chine et la Russie », a-t-il ajouté.

Le ministre gambien des Affaires étrangères, Tangara, partage cette critique de l'attitude de l'Occident envers l'Afrique, que de nombreux analystes considèrent comme souvent condescendante et parfois autoritaire.

« Si un pays veut imposer ses valeurs et sa culture, nous les rejetterons, car avant tout, nous sommes des Gambiens et des Africains. La Turquie respecte tous ses partenaires », a-t-il dit à TRT Afrika.

Cette stratégie s'est traduite par une coopération fluide qui s'étend au-delà de l'Afrique.

« La Turquie, la Gambie et l'Azerbaïdjan forment une troïka au sein de l'OCI (Organisation de la coopération islamique) qui nous soutient pour défendre des causes nobles, comme le soutien à nos frères et sœurs en Palestine », s’est réjoui Tangara.

« Partout où nous voyons une injustice, nous la dénoncerons. Ils nous soutiennent également dans notre affaire contre la Birmanie pour s'assurer que les droits du peuple Rohingya soient respectés », a-t-il conclu.