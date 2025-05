"Ousmane a toujours été un joueur différent. Quel que soit le poste où il joue. Il est capable de dribbler deux ou trois joueurs, de faire des passes décisives, de marquer des buts. Notre objectif avec lui ab toujours été le même: trouver des espaces à l'intérieur ou sur les côtés", a déclaré le technicien en conférence de presse à la veille du 8e de finale de Coupe de France face au Mans (National).

"Mais on sait comment fonctionne la presse.



Au début, Barcola était super, puis il a été critiqué, puis il est à nouveau +Super Barcola+. Pour être un joueur du PSG, il faut être prêt à ça", a-t-il poursuivi.

Samedi face à Brest, il a inscrit son deuxième triplé en deux matches, devenant le premier joueur dans l'histoire du club à le faire en match officiel.

Dembélé a déjà inscrit 19 buts cette saison, toutes compétitions confondues, une métamorphose par rapport à l'exercice précédent miné par les imprécisions (6 buts). Il fait aussi exploser son record de la saison 2018-19 ( 14 avec Barcelone), alors que la saison est loin d'être finie.

En 2025, avec 11 buts, l'international, positionné en faux N.9 plutôt que sur le côté droit depuis plusieurs matches, est tout simplement le meilleur buteur d'Europe.

"Je suis bien placé, je suis dans le rôle de N.9, je me dois de marquer. Avant je jouais plus milieu droit collé à la ligne, c'était plus difficile d'aller marquer, je devais dribbler trois-quatre joueurs avant de pouvoir marquer. Là en numéro 9, tu n'as plus qu'un joueur ou qu'à pousser le ballon comme je l'ai fait aujourd'hui", avait détaillé le joueur s amedi après le succès à Brest (5-2).