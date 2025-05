Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a insisté sur la nécessité de rétablir les droits fondamentaux de la population kurde de Syrie, mettant en avant la citoyenneté, ainsi que sur l’égalité culturelle et politique, étapes essentielles vers la reconnaissance de ces droits.



S’exprimant lors d’un iftar avec des journalistes mercredi, Fidan a également abordé la position de la Turquie concernant l’accord récent entre Ahmed Al-Sharaa, président syrien, et les FDS, une coalition dominée par le YPG, branche syrienne du groupe terroriste PKK.

TRT Global - La Turquie surveillera de près l'accord FDS-Syrie pour l'unification du territoire TRT Global - Des sources du ministère turc de la Défense affirment que la Turquie ne tolérera aucune concession sur l'unité et l'intégrité territoriale de la Syrie, alors qu'Ankara reste déterminée dans sa lutte contre le terrorisme. 🔗

Il a souligné qu’Ankara demeurait vigilante et suivrait attentivement l’évolution de la situation.



“Nous observerons le processus à court terme sans perdre le contrôle”, a déclaré Fidan, exprimant les préoccupations de la Turquie quant aux répercussions potentielles d’un tel accord.

Appel à l’action contre la présence israélienne en Syrie



Fidan a exhorté Damas à faire du retrait des forces israéliennes une priorité, insistant sur la nécessité pour le gouvernement syrien de piloter ce processus en coordination avec la communauté internationale.



Israël mène régulièrement des frappes aériennes en Syrie, ciblant diverses positions stratégiques, tout en occupant le plateau du Golan depuis 1967.

Intensification de la coopération antiterroriste



Le ministre turc a également révélé que cinq pays s’étaient réunis en Jordanie pour établir un centre conjoint d’opérations et de renseignement contre l’organisation terroriste Daech.



Selon lui, des équipes techniques travaillent activement à la mise en place de ce centre, illustrant les efforts régionaux visant à renforcer la lutte contre le terrorisme.

TRT Global - Syrie: Erdogan soutient l’accord d’unité et salue une victoire du peuple syrien TRT Global - Le président Erdogan appelle à la mise en œuvre complète de l’accord entre la nouvelle administration syrienne et les FDS, la branche syrienne du groupe terroriste YPG/PKK. 🔗

Relations Turquie-États-Unis et diplomatie autour de la guerre en Ukraine



Concernant les relations entre la Turquie et les États-Unis, Fidan a qualifié de “très positif” un récent échange entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et le président américain Donald Trump, soulignant le respect que ce dernier témoigne envers Erdogan.



Sur la guerre en Ukraine, Fidan a affirmé que la Turquie était disposée à contribuer à une éventuelle force de maintien de la paix, “si les parties acceptent d’en établir une” dans le cadre de futures négociations.



La Turquie a déjà joué un rôle clé dans la médiation entre Moscou et Kiev, facilitant notamment l’accord céréalier de la mer Noire (désormais suspendu) ainsi que plusieurs échanges de prisonniers.

Alors que la dynamique sécuritaire régionale évolue, Ankara continue de se positionner comme un acteur central dans les efforts diplomatiques, sécuritaires et de maintien de la paix en Syrie, en Ukraine et au Moyen-Orient dans son ensemble.