Un an seulement après avoir captivé le monde avec un impressionnant marathon d'échecs de 58 heures au cœur de Times Square à New York, le maître d'échecs nigérian Tunde Onakoya est prêt à repousser une fois de plus les limites de l'endurance.

Cette fois, son objectif est de récupérer le record du monde Guinness pour le plus long marathon d'échecs, actuellement détenu par deux joueurs norvégiens avec une durée de 61 heures.

Sur Instagram, le maître d'échecs à l'origine de l'initiative Chess in Slums a annoncé son ambitieux projet : "Un nouveau record mondial de 61 heures a été établi par deux joueurs norvégiens. Le 17 avril 2025, moi et le légendaire @pushingpawnsnyc tenterons de battre ce record et d'en établir un nouveau de 70 heures."

Pour Onakoya, il ne s'agit pas seulement d'un accomplissement personnel, car il prévoit de partager la scène avec cinq jeunes talents issus de sa fondation Chess in Slums.

"Cette fois, je ne le ferai pas seul. Je jouerai aux côtés de cinq enfants de Chess in Slums qui nous ont montré à tous qu'il est possible de réaliser de grandes choses à partir d'un endroit modeste", a-t-il annoncé.

La scène de cette bataille intellectuelle sera une fois de plus le dynamique Times Square à New York.

Onakoya a lancé une invitation ouverte à la communauté des joueurs d'échecs de la ville : "Ceci est un appel ouvert à tous les joueurs d'échecs de New York pour venir les défier en plein cœur de Times Square."

Selon Onakoya, ce défi public ajoute non seulement une dynamique excitante à la tentative de record, mais sert également de plateforme puissante pour sensibiliser à l'importance de soutenir les personnes défavorisées dans la société.