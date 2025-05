Par Fauziya Ali

Récemment, dans un espace de co-working baigné de soleil à Nairobi, j’ai observé Claudine, 23 ans, taper des lignes de code Python sur son ordinateur portable, concentrée, tandis que des mentors circulaient entre les rangées d’étudiants.

Ce qui m’a frappée, ce n’était pas seulement le code, mais la confiance tranquille qui régnait dans la salle, l’énergie de femmes profondément engagées dans la construction de quelque chose de plus grand qu’elles-mêmes.

C’est l’une des nombreuses impressions marquantes que j’ai retenues de mes visites dans des pôles technologiques à travers le continent, où les femmes africaines ne se contentent pas de s’adapter à l’ère numérique : elles la façonnent activement.

Claudine fait partie d’une nouvelle cohorte de femmes participant à des initiatives visant à former les Africaines en intelligence artificielle et en cybersécurité.

Pour elle, ce n’est pas seulement un ensemble de compétences. C’est une bouée de sauvetage.

À travers l’Afrique, j’ai rencontré des femmes qui ont trouvé des opportunités économiques dans des activités numériques externalisées telles que le service client, l’étiquetage de données et la transcription.

Ces rôles flexibles et à distance ont fourni des revenus essentiels dans des communautés où l’emploi formel est souvent limité ou inexistant.

Un changement discret est en cours.

Selon des conclusions présentées lors du Sommet mondial sur l’IA à Kigali et rapportées par l’agence de presse Associated Press, l’automatisation est sur le point de perturber précisément ces rôles.

L’impact ne sera pas ressenti de manière uniforme. Les femmes, en particulier celles de l’économie numérique, sont exposées à un risque disproportionné.

L’histoire de Claudine soulève une question plus vaste à laquelle je réfléchis souvent : alors que l’Afrique embrasse la quatrième révolution industrielle, l’IA creusera-t-elle l’écart pour les femmes ou contribuera-t-elle à le réduire ?

Des signes d’espoir

Microsoft, par exemple, s’est engagé à former un million de Sud-Africains en IA et en cybersécurité d’ici 2026, selon Reuters.

Et dans des laboratoires et cercles politiques à travers le continent, des chercheurs africains mènent des discussions importantes sur la gouvernance éthique de l’IA—des discussions qui doivent continuer à placer les femmes au centre.

Au-delà du continent, il existe des modèles à observer.

Le développement de DeepSeek R1, un modèle avancé d’IA construit pour seulement 5,6 millions de dollars, est devenu une étude de cas sur la manière dont des systèmes puissants peuvent être développés en dehors de la Silicon Valley.

Un récent briefing de la Carnegie Endowment a mis en lumière son potentiel pour les marchés émergents, suggérant que l’IA localement pertinente n’a pas besoin d’un budget de plusieurs milliards de dollars.

Le défi de l’Afrique n’est pas l’ambition ou le talent—c’est l’accès.

Mais même cela commence à changer.

Le déploiement d’Internet par satellite Starlink dans les régions rurales connecte des milliers de personnes pour la première fois. Cette connectivité, associée à des outils d’IA, permet de diagnostiquer des maladies et des cultures dans les fermes kényanes et de fournir un apprentissage personnalisé dans les salles de classe éthiopiennes.

L’avenir, qui se dessine, concerne-t-il tout le monde ?

Cependant, la technologie seule ne suffit pas. L’inclusion exige une intention.

Les chercheurs et défenseurs mettent en garde depuis longtemps contre les biais algorithmiques et la manière dont les systèmes peuvent involontairement reproduire les exclusions que nous avons passé des décennies à essayer de corriger.

Pour les femmes africaines, dont les réalités sont souvent absentes des ensembles de données d’entraînement, les risques sont réels.

C’est pourquoi je crois que nos investissements doivent aller au-delà des infrastructures.

Nous devons investir dans les personnes.

Les gouvernements, les entreprises et la société civile doivent travailler ensemble pour financer l’éducation, renforcer les cadres réglementaires et intégrer l’équité entre les sexes à chaque phase du déploiement de l’IA.

Des enjeux de sécurité

Mais il ne s’agit pas seulement d’emplois et d’économie. Il s’agit aussi de sécurité.

Lorsque les femmes perdent des moyens de subsistance numériques à cause de l’automatisation, les répercussions ne sont pas seulement financières.

J’ai vu comment l’instabilité économique peut se transformer en vulnérabilité, créant des ouvertures exploitées par des acteurs de conflits et des groupes extrémistes.

Dans les régions fragiles, les femmes qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins deviennent plus susceptibles d’être recrutées, radicalisées ou entraînées dans des troubles. Les doter de compétences adaptées à l’avenir n’est pas seulement une bonne politique. C’est une forme de consolidation de la paix.

Alors que les femmes s’impliquent davantage dans l’économie numérique, leur sécurité doit être une priorité.

J’ai parlé avec des femmes qui ont subi du harcèlement en ligne, de la surveillance et des violations de données, souvent sans recours.

Des cadres de sécurité numérique sensibles au genre sont essentiels pour garantir que la participation en ligne ne se fasse pas au détriment de la sécurité ou de la dignité.

L’IA est également de plus en plus intégrée dans les systèmes de sécurité nationale tels que le contrôle des frontières, la surveillance et la police prédictive.

Mais ces systèmes reposent sur des ensembles de données qui ne reflètent souvent pas les réalités africaines, et encore moins celles des femmes.

Les technologies de reconnaissance faciale, par exemple, identifient mal les femmes de couleur à des taux disproportionnellement élevés.

Les systèmes d’IA inexacts ne se contentent pas de faire des erreurs. Ils entraînent des conséquences réelles : surveillance abusive, exclusion, voire violations des droits.

Des programmes et algorithmes sensibles au genre

C’est pourquoi des garde-fous éthiques sont non négociables.

Nous avons besoin de données inclusives, d’algorithmes transparents et de protocoles de test sensibles au genre intégrés dans chaque stratégie nationale d’IA. Sans eux, les systèmes censés nous protéger pourraient au contraire causer du tort.

L’IA a également un rôle à jouer dans la consolidation de la paix elle-même.

Des études montrent que les femmes sont des actrices cruciales dans la prévention des conflits et le maintien de la paix.

En formant les femmes à l’IA et à la narration numérique, nous leur donnons les outils pour contrer les récits extrémistes, participer à l’élaboration des politiques et contribuer à la cohésion sociale.

J’ai vu le pouvoir des femmes à façonner les récits, utilisant des plateformes numériques pour amplifier les voix communautaires et remettre en question les racines des divisions.

Retour à Nairobi, Claudine sourit alors que son script se compile.

Elle ne se voit peut-être pas comme un élément d’une révolution, mais elle en fait partie. Comme des millions de femmes à travers l’Afrique qui apprennent, construisent et dirigent.

L’avenir de l’IA sur ce continent n’est pas une perspective lointaine. Il est déjà là, codé ligne par ligne dans des espaces de co-working, des salles de classe et des salons. Si l’avenir de l’IA en Afrique doit être synonyme d’autonomisation, d’inclusion et de paix, il doit être écrit avec les femmes, non pas comme des participantes de dernière heure, mais comme membres à part entière des pionniers du futur qui se dessine.

L’auteure, Fauziya Ali, est présidente de Women in International Security Horn of Africa (WIIS-HoA). Elle est experte en sécurité humaine, genre et IA. Compte X : @FauziyaAAli

Avertissement : Les opinions exprimées par l’auteure ne reflètent pas nécessairement celles de TRT Afrika.