Au soir de la 6e journée, les joueurs de Hansi Flick comptent 15 points, trois de moins que les Reds de Liverpool (18), et font un pas très important vers une place dans le top 8 de la C1 à l'issue de la phase de groupes, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale et de l'avantage de recevoir le match retour.

Dans cette rencontre prometteuse, tout s' est joué en seconde période, après 45 premières minutes au cours desquelles les deux équipes se sont observées, chacune ayant sa phase de domination.

Au retour des vestiaires, les Barcelonais ont rapidement pris les commandes de la rencontre dès la 53e minute grâce à leur capitaine Raphinha. Parti à la limite du hors-jeu et couvert par Ramy Bensebaini, Raphinha n'a laissé aucune chance à Gregor Kobel pour inscrire son 6e but de la compétition, après un triplé contre le Bayern.

Mais les hommes de Nuri Sahin ont immédiatement réagi quatre minutes plus tard. Sur un centre de Julien Du ranville, Pau Cubarsi a bousculé Serhou Guirassy dans la surface de réparation et l'arbitre de la rencontre, le Français François Letexier a logiquement indiqué le point de penalty.

Guirassy s'est fait justice lui même et a égalisé pour le Borussia Dortmund à l'heure de jeu.

- Schlotterbeck manque l'égalisation -

Un quart d'heure plus tard, après une énième combinaison sur le côté droit du Barça entre Lamine Yamal et Jules Koundé, le latéral droit français a centré pour Fermin Lopez. Le gardien de Dortmund Gregor Kobel a repoussé la reprise légèrement déviée , et Ferran Torres, entré en jeu quelques minutes plus tôt, en embuscade et couvert par la défense de Dortmund, a redonné l'avantage aux Catalans (75e).

Dortmund a encore une fois immédiatement recollé au score grâce à Serhou Guirassy, profitant d'une sortie hasardeuse du gardien barcelonais Inaki, après une balle dans la profondeur pour Pascal Gross.

Lors d'une action dans le camp de Barcelone, Gross a manqué à la 85e minute sa passe et a été immédiatement puni sur le contre du Barça, conclu à nouveau par Ferran Torres.

En fin de temps additionnel, Dortmund a eu l'occasion d 'égaliser, mais Nico Schlotterbeck n'a pas réussi à cadrer sa tentative de la tête et s'est mal réceptionné, se blessant au pied droit.

"On a fait un très bon match, en seconde période on a été meilleurs avec la balle, mais on a été un peu naïfs. Ca arrive, mais c'est dommage parce que l'on a fait un bon match", a commenté Gregor Kobel au micro du diffuseur DAZN.

Interrogé mardi sur Robert Lewandowski de retour au Westfalenstadion, Sahin ne voulait pas se concentrer sur l'avant-centre polonais face à la qualité offensive de l'effectif barcelonais. Et c'est finalement Ferran Torres , entré en jeu à la place de Lewy, qui a fait basculer cette rencontre spectaculaire.

Comme très souvent, Hansi Flick s'est appuyé sur les jeunes pépites du football espagnol issues de la Massia, le centre de formation du Barça, avec Marc Casado (21 ans), Pau Cubarsi (17 ans), Lamine Yamal (17 ans). Mais le onze de départ aligné par Nuri Sahin n'avait rien à envier à la jeunesse du Barça, avec une animation offensive composée de Julien Duranville (18 ans), Jamie Gittens (20 ans).