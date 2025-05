Le scrutin à bulletin secret, tenu dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, s'est conclu par la victoire de Youssouf, qui a obt enu 33 voix sur 49 au 7ᵉ tour de vote.

Ministre des Affaires étrangères de Djibouti depuis 2005, Mahmoud Ali Youssouf, 59 ans, l'a emporté face à l'ancien Premier ministre du Kenya, Raila Odinga, et l'ex-ministre des Finances de Madagascar, Richard Randriamandrato.

Youssouf succédera officiellement au Tchadien Moussa Faki Mahamat, dont le second mandat à la tête de l'organisation continentale s'achèvera le 15 mars prochain.

« Un moment de fierté pour Djibouti et l'Afrique. J'adresse ma sincère gratitude aux chefs d'État pour leur confiance et leur soutien. Son leadership serv ira l'Afrique avec dévouement et vision », a réagi le président djiboutien Ismaïl Omar Guelleh sur le réseau social X.

Lors de cette même 38e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l’UA, l'Algérienne Selma Malika Haddadi a été élue vice-présidente de la Commission pour le mandat 2025-2028.

Ambassadrice d'Algérie à Addis-Abeba et représentante permanente de son pays au sein de l'UA, elle a obtenu 33 voix et succède ainsi à la Rwandaise Monique Nsanzabaganwa, en poste depuis mars 2021.

La Commission de l'Union africaine, bras exécutif de l'organisation panafricaine, est chargée de traduire en actions les décisions des États membres et de coordonner les initiatives sur le continent.



Son rôle s'avère crucial face aux multiples défis sécuritaires et économiques auxquels l'Afrique est confrontée.

Le mandat du nouveau président débute dans un contexte de crises majeures, marqué notamment par les conflits persistants en République démocratique du Congo et au Soudan.