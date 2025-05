Ces arbres majestueux, pouvant atteindre 30 mètres de haut avec des troncs plus larges qu’un bus, offrent un spectacle saisissant, surtout au lever et au coucher du soleil. Située entre Morondava et Belon’i Tsiribihina, dans l’ouest de Madagascar, cette avenue est un lieu touristique prisé. Les baobabs, aussi appelés “arbres de la vie”, sont essentiels pour les communautés locales : leurs troncs stockent de grandes quantités d’eau, utile en période de sécheresse, et ils produisent un fruit nutritif même lors des années les plus arides. Ces arbres, aujourd’hui menacés, symbolisent la résilience et la beauté unique de la nature malgache.