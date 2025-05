Les clubs de football du monde entier ont dépensé un total de 8,59 milliards de dollars en indemnités de transfert international dans le football professionnel masculin l'année dernière, selon le Rapport mondial sur les transferts de la FIFA 2024, publié jeudi.

En 2024, un record de 78 742 transferts internationaux de joueurs a été réalisé dans le football professionnel et amateur masculin et féminin. Bien que les dépenses totales des clubs aient diminué à 8,59 milliards de dollars, elles restent supérieures de plus de 15 % au précédent record de 2019 (7,33 milliards de dollars), après un pic de 9,66 milliards en 2023, selon le rapport de la FIFA.

Le rapport indique que les clubs de football anglais ont été les plus dépensiers et les plus rémunérateurs en matière de transferts internationaux, avec des dépenses totales de 1,88 milliard de dollars et des recettes de 1,34 milliard de dollars.

"Près de 40 % de l'ensemble des dépenses de transfert dans le football professionnel masculin sont imputables aux 2,5 % de transferts les plus importants, qui incluent des frais d'au moins 20 millions de dollars par transfert", indique le rapport.

Selon le Global Transfer Report de la FIFA, les clubs brésiliens ont enregistré le plus grand nombre de transferts en 2024, avec 1 102 transactions entrantes et 1 113 transactions sortantes.

"Le nombre de clubs qui ont dépensé de l'argent pour des transferts entrants a continué à augmenter, atteignant un record de 1 100 clubs en 2024. De même, le nombre de clubs ayant reçu une indemnité de transfert pour au moins un transfert sortant, 1 378, a également établi un nouveau record", indique le rapport.

Le football féminin atteint des dépenses record de 15,6 millions de dollars

En 2024, les investissements dans le football professionnel féminin ont atteint de nouveaux sommets, avec des dépenses de transfert totales record de 15,6 millions de dollars, soit plus de 2,5 fois le montant dépensé l'année précédente.

"Au total, 695 clubs ont été impliqués dans des transferts internationaux (11,6 %), 109 d'entre eux ayant dépensé de l'argent pour au moins un transfert entrant (23,9 %) et 124 clubs ayant reçu des indemnités de transfert pour des transferts sortants (27,8 %)", précise la FIFA.

La FIFA a déclaré que pour la sixième année consécutive, les transferts internationaux dans le football professionnel féminin ont augmenté de 20 % par an, soit plus de trois fois le nombre enregistré en 2018, lorsque la FIFA a commencé à les suivre.

Les pays les plus dépensiers en matière de transferts :

1. Angleterre - 1,88 Mrds$

2. France – 995 M$

3. Italie – 938 M$

4. Espagne – 762 M$

5. Allemagne – 725 M$

6. Arabie Saoudite – 465 M$

7. Brésil – 353 M$

8. Portugal – 310 M$

8. États-Unis – 237 M$

10. Turquie – 198 M$