Tour des stades - Arsenal et Liverpool en danger en coupe, Real et Atlético chez les voisins

Le milieu de semaine est consacré aux coupes en Europe, où Arsenal et Liverpool doivent refaire leur retard en demi-finales retours de Coupe de la Ligue et le Real et l'Atlético affrontent des voisins madrilènes en quarts de finale avant de se retrouver pour le derby de Madrid en Liga.