Le Premier ministre Abdul Hamid Dbeibeh, du Gouvernement d'unité nationale de Libye, a déclaré samedi que les récents développements à Tripoli ont suscité pour la première fois l'espoir que la ville puisse être libérée des milices et que le rêve d'un État fondé sur le droit pourrait bientôt devenir réalité.

Dans une allocution en direct via la plateforme gouvernementale Hakomitna, Dbeibeh a commenté les affrontements survenus à Tripoli la semaine dernière, affirmant que lorsque son administration a pris ses fonctions, les milices étaient devenues plus puissantes que l'État.

Faisant référence à l'opération du 13 mai visant la milice de l'Appareil de soutien à la stabilité (SSA), connue sous le nom de Ghanaywa, il a indiqué que les forces gouvernementales avaient mené la mission rapidement malgré la densité de la population dans la zone concernée.

« Ghanaywa contrôlait six banques et emprisonnait ou tuait quiconque s'opposait à eux », a indiqué Dbeibeh, qui a promis d'augmenter le soutien gouvernemental aux habitants du quartier d'Abu Salim, autrefois sous l'influence du SSA. Il a reconnu des erreurs lors des opérations de suivi mais a souligné la nécessité de confronter les éléments criminels.

Faisant référence au rapport de la Cour pénale internationale sur le chef de milice Osama Najim, accusé de crimes graves, y compris des agressions sexuelles, le Premier ministre a affirmé : « Nous ne pouvons pas permettre qu'un criminel comme lui reste parmi nous. » Il a invité tous les membres des milices à rejoindre les institutions de l'État et à abandonner l'extorsion et la corruption.

« C'est la première fois que je peux dire avec confiance que nous avons un véritable espoir de mettre fin à la domination des milices et de construire un État de droit », a-t-il précisé. Il a également critiqué les manifestations de l'opposition, affirmant que certains manifestants étaient rémunérés. Il a réitéré son engagement pour la paix et a ajouté que les efforts visant à déstabiliser Tripoli, y compris des tentatives de coup d'État, étaient encouragés par des figures politiques influentes telles qu'Aguila Saleh et Khalid al-Mishri.

Affrontements à Tripoli

Des affrontements ont éclaté lundi à Tripoli après la mort d'Abdel Ghani al-Kikli, chef de l'Appareil de soutien à la stabilité. Peu après sa mort, le gouvernement a annoncé que la 444e Brigade, affiliée au ministère de la Défense, avait pris le contrôle du quartier général de l'Appareil de soutien à la stabilité dans le quartier d'Abu Salim à Tripoli et s'était emparée de la zone.

Dans une déclaration du 13 mai, Dbeibeh a félicité les membres de l'armée et de la police pour leur succès dans l'établissement de l'autorité de l'État lors des événements survenus dans la capitale.

Les affrontements ont commencé tôt le matin du 14 mai entre le groupe Rada, considéré comme l'une des milices les plus puissantes de la capitale, et les forces gouvernementales. De la fumée a été aperçue s'élevant de certains bâtiments dans des parties de Tripoli.

Le ministère de la Défense a annoncé plus tard dans la journée qu'un cessez-le-feu avait été déclaré dans toutes les zones de conflit à Tripoli dans le cadre des efforts pour protéger les civils.

Un responsable des affaires sanitaires de la municipalité de Tripoli, Mohammed Abdel Wahab, a annoncé que six personnes avaient perdu la vie et que 70 autres avaient été blessées lors des affrontements.