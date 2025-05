Le pape Léon XIV a appelé, dimanche, à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, exprimant sa grande tristesse face à la situation humanitaire à Gaza.

Dans son intervention, le pape a abordé des questions internationales, mentionnant le 80ᵉ anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Il a ajouté : « Cette guerre a coûté la vie à 60 millions de personnes. Comme l’a souvent dit le défunt pape François, nous sommes aujourd’hui face à un scénario dramatique de la troisième guerre mondiale qui se mène par morceaux. »

Le pape a lancé un appel aux dirigeants mondiaux, déclarant : « J’appelle les grandes puissances du monde, et je répète l’appel qui reste valable : non à la guerre, jamais. »

Dans ce contexte, le pape Léon XIV a exprimé sa solidarité avec le peuple ukrainien, appelant à conjuguer tous les efforts possibles pour instaurer une paix juste et durable, ainsi qu’à la libération de tous les prisonniers.

Le pape a également évoqué la situation à Gaza, affirmant qu’il ressentait une grande douleur face aux événements qui se déroulaient à Gaza.

Il a réclamé un “cessez-le-feu immédiat, l’acheminement de l’aide humanitaire aux civils épuisés et la libération de tous les otages”.

Israël poursuit une vaste guerre d'extermination contre les Palestiniens de Gaza depuis le 7 octobre 2023, comprenant des meurtres, des destructions, de la famine et des expulsions forcées, ignorant tous les appels internationaux et les ordres de la Cour internationale de justice pour y mettre fin.

Cette guerre, soutenue par les États-Unis, a fait plus de 172 000 morts et blessés parmi les Palestiniens, dont la majorité sont des enfants et des femmes, et plus de 11 000 disparus.