L'économiste et deux fois Premier ministre indien Manmohan Singh est décédé jeudi à l'âge de 92 ans.

Dans un communiqué, l’hôpital All India Institute of Medical Sciences, à New Delhi, la capitale, a indiqué que Manmohan Singh avait été admis au service des urgences après une soudaine "perte de conscience".

"Malgré tous les efforts déployés, il n'a pas pu être réanimé et a été déclaré mort à 21h51 (16h41 GMT)", peut-on lire.

Manmohan Singh, l'un des principaux dirigeants du parti d'opposition, le Congrès, a été Premier ministre de ce pays d'Asie du Sud entre 2004 et 2014, et avait auparavant occupé le poste de ministre des Finances.

Économiste de renom, il est considéré comme l'architecte de la libéralisation de l'économie indienne. Il laisse derrière lui sa femme et ses trois filles.

Son successeur et actuel Premier ministre, Narendra Modi, a présenté ses condoléances.

"L'Inde pleure la perte de l'un de ses dirigeants les plus éminents, le Dr Manmohan Singh Ji. Issu d'un milieu modeste, il est devenu un économiste respecté", a écrit Narendra Modi.