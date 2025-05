Le secteur de l'exportation des légumes du Ghana a connu un essor, enregistrant 48 millions de dollars de recettes pour 2024, selon l'Autorité de promotion des exportations du Ghana (GEPA).

Raymond Rashid Kramer, directeur général adjoint de la GEPA, a déclaré lors d'une conférence de presse mercredi que les données représentent une augmentation par rapport aux 26 millions de dollars générés en 2023.

"Bien que nous ayons fait des progrès significatifs, en capturant des marchés de niche dans l'UE, au Royaume-Uni et sur d'autres marchés importants, nous n'avons fait qu'effleurer la surface de notre potentiel", a ajouté Kramer.

Le GEPA a également précisé que "le potentiel de l'industrie maraîchère ghanéenne est immense. Avec notre climat favorable, notre emplacement stratégique et nos agriculteurs qui travaillent dur, nous avons tous les ingrédients nécessaires pour réussir".

De nouveaux gains

Kramer a donné plus d'informations, indiquant que le Ghana a travaillé sur des domaines critiques du secteur agricole pour obtenir de nouveaux résultats en réduisant les pertes post-récolte et en améliorant les systèmes d'irrigation.

L'agence de presse ghanéenne (Ghana News Agency) rapporte que le secteur s'est également efforcé d'atténuer les effets du changement climatique, d'augmenter les rendements de production et de respecter les normes et certifications internationales les plus strictes.

Le Dr Felix Kamassah, président de l'Association des producteurs et exportateurs de légumes du Ghana, a toutefois averti que les défis tels que le manque de soutien à l'irrigation et les impacts du changement climatique finissent par avoir un impact sur les rendements agricoles au fil du temps.

Kamassah a exhorté le gouvernement ghanéen à investir dans davantage d'installations d'irrigation et à développer des technologies agricoles intelligentes.