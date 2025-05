TRT World a remporté quatre prestigieux prix lors des New York Festivals (NYF) TV & Film Awards 2025, réaffirmant ainsi sa position en tant que voix majeure du journalisme international et de la réalisation de documentaires.

Le diffuseur public turc a été récompensé dans plusieurs catégories, allant du journalisme d'investigation aux affaires internationales, en passant par le contenu promotionnel.

L'une des distinctions les plus remarquables a été obtenue dans la catégorie Journalisme d'investigation, où TRT World a reçu le Trophée d'Or pour son documentaire Holy Redemption.

Cette même production a également remporté un Trophée d'Argent dans la catégorie Affaires internationales.

Le documentaire Holy Redemption présente des images exclusives tournées en caméra cachée par les équipes de TRT World qui ont infiltré des groupes radicaux de colons juifs illégaux en Cisjordanie occupée. Ce film offre un regard rare et approfondi sur l'expropriation systématique des terres palestiniennes, les violations des droits de l'homme et les difficultés quotidiennes des civils dans la région. Avec une approche journalistique audacieuse et sans compromis, le documentaire met en lumière la manière dont le droit international est souvent ignoré dans ces territoires.

Un autre Trophée d'Argent a été décerné dans la catégorie Promotion de programme d'actualité pour le TRT World Anniversary Promo, une œuvre visuellement captivante créée pour célébrer le neuvième anniversaire de la chaîne. Ce film promotionnel a efficacement transmis la ligne éditoriale et la vision globale du réseau à son public.

Dans la catégorie Affaires actuelles, Yemen: The Third Frontier a également remporté un Trophée d'Argent. Ce documentaire explore les conséquences humanitaires du conflit en cours au Yémen et révèle des aspects moins connus de la guerre. La production offre un accès rare au Galaxy Leader — le premier navire saisi par les forces houthies — et présente des images puissantes des lignes de front. À travers ce prisme, TRT World attire l'attention mondiale sur l'aggravation de la crise alimentaire, l'accès limité aux soins de santé et le manque d'aide humanitaire au Yémen.

Ces récompenses marquent une réalisation significative pour TRT World et soulignent son influence croissante sur la scène médiatique internationale. Cette reconnaissance reflète également l'engagement continu de la chaîne envers un journalisme de haute qualité et sa mission de porter des histoires peu médiatisées à l'attention du public mondial.