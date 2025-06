Par Nuri Aden

Février 2011 a apporté la sécheresse et la famine en Somalie, mais pour Najiib Abdullahi, cela a également créé une opportunité qui allait changer sa vie et impacter son pays d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée à l'époque.

Une bourse du gouvernement turc est arrivée au moment où l'espoir semblait s'éteindre, emmenant le jeune Najiib dans la ville historique d'Istanbul. La Turquie lui a offert bien plus qu'une éducation ; elle lui a donné l'inspiration de rêver de transformer la Somalie grâce au café.

« Quand je suis arrivé en Turquie, la Somalie traversait une crise », raconte Najiib à TRT Afrika. « Le gouvernement turc voulait soutenir la Somalie non seulement par l'aide, mais aussi en aidant à construire un avenir meilleur. Nous savions que notre mission était de revenir et de reconstruire notre nation. Je rêvais aussi de changer la Somalie, mais je ne savais pas par où commencer. »

Des années plus tard, alors que l'arôme riche des grains de café torréfiés flotte dans l'air matinal le long des rues animées de Mogadiscio bordées de cafés, le parcours de Najiib, de l'étudiant à l'entrepreneur, reflète la transformation de son pays. Cette scène aurait été impensable lorsqu'il a quitté Istanbul pour la première fois.

De l’amphithéâtre à l'inspiration

L'éducation de Najiib à Istanbul faisait partie de l'engagement ambitieux de deux décennies de la Turquie avec l'Afrique, qui a produit plus de 15 000 bourses depuis 1992 et des accords avec 20 nations africaines.

En 2024, environ 60 000 étudiants africains étudiaient en Turquie grâce à des programmes de bourses gérés par l'Institut Yunus Emre, l'Agence turque de coopération et de coordination (TIKA) et la Fondation Maarif de Turquie.

Après avoir maîtrisé le turc, Najiib s'est inscrit à un cours de gestion d'entreprise à l'université Haliç d'Istanbul. Mais sa véritable éducation s'est déroulée dans les innombrables cafés de la ville, où il a été témoin de quelque chose qui allait transformer sa vision de ce que les affaires pouvaient être.

« La plus grande leçon que la Turquie m'a apprise, c'est comment rêver », dit-il. « J'ai vu à quel point les Turcs valorisaient l'artisanat. Le café était plus qu'une boisson – c'était une culture, un lieu de rencontre, une source de productivité. J'ai étudié comment de petites marques de café sont devenues des noms mondiaux. »

Dans ces cafés animés d'Istanbul, entouré de l'énergie des entrepreneurs et des étudiants, Najiib a commencé à envisager quelque chose d'audacieux. Il voulait raviver le patrimoine caféier dormant de la Somalie tout en intégrant tout ce qu'il avait appris sur l'hospitalité turque et la culture des affaires.

Construire à partir de rien

Lorsque Najiib est retourné à Mogadiscio en 2017, sa vision s'est heurtée à une dure réalité. « Je n'avais aucune ressource, pas d'argent, seulement un rêve », se souvient-il.

Il a commencé avec ce qu'il pouvait gérer : une petite boulangerie. Chaque pain vendu était un investissement dans son objectif plus grand. Le succès modeste de la boulangerie est devenu la base du premier café Beydan, qui a ouvert en février 2019 dans ce qui était alors une rue calme et sans prétention.

« C'était un endroit difficile à transformer », confie Najiib à TRT Afrika. « Mais aujourd'hui, cette rue est bordée de cafés inspirés par Beydan, devenant en quelque sorte l'équivalent à Mogadiscio de l'avenue Istiklal animée d'Istanbul. »

La transformation ne s'est pas faite du jour au lendemain. Les Somaliens sont traditionnellement des buveurs de thé, et les convaincre d'adopter la culture du café a nécessité à la fois de la patience et de l'innovation.

Mais Najiib avait étudié son marché avec soin. « Le café n'est pas nouveau pour nous ; il a juste été réveillé », explique-t-il. « Les jeunes l'ont adopté rapidement. »

L'approche de Beydan était délibérément différente. L'esthétique moderne, les tasses de marque, les espaces de coworking et le design inspiré de la culture somalienne ont créé quelque chose que Mogadiscio n'avait jamais vu auparavant. « Un café n'est pas juste pour le café », dit Najiib. « C'est un espace social, un centre communautaire. Les jeunes ont besoin d'endroits pour travailler, se connecter et rêver. »

Au-delà des résultats financiers

Ce qui distingue Beydan, ce n'est pas seulement son café, mais l'engagement de Najiib à construire quelque chose de plus grand que le profit. L'entreprise a créé 250 emplois et mis en place des programmes de formation complets pour les baristas et les chefs, avec 99 % du personnel composé de ressortissants somaliens.

« Nous avons fait venir des professionnels de l'étranger pour former les talents locaux et avons autonomisé les femmes dans une industrie dominée par les hommes », explique Najiib. « Nous avons des femmes baristas, des managers et du personnel RH qui prospèrent dans l'environnement que nous avons créé. »

Rien qu'en 2024, Beydan a formé 60 baristas, dont la moitié étaient des femmes, selon le ministère somalien du commerce.

« Nous avons emmené du personnel au Kenya et en Éthiopie pour visiter des fermes et participer à des formations », affirme Najiib. « Le mois dernier, nous avons visité des fermes kenyanes. »

Beydan est également une entreprise qui a adopté tôt l'avenir numérique de la Somalie, en mettant en œuvre un système de paiement sans numéraire aligné sur l'économie du pays en pleine numérisation.

Les paiements mobiles ont augmenté de 20 % en 2024, selon la Banque centrale de Somalie, et l'approche technologique de Beydan a inspiré à la fois des franchises et des cafés indépendants à travers la ville.

Un lien turc durable

Même si Beydan est devenu une réussite distinctement somalienne, ses racines turques restent fortes. « Nous nous approvisionnons en équipements et en matériaux de production et de transformation en Turquie », raconte Najiib à TRT Afrika. « Il y a un échange mutuel ; nous nous soutenons mutuellement. »

Ce partenariat en cours reflète la relation plus large entre les deux pays, construite sur l'éducation, le commerce et les investissements dans les infrastructures qui ont progressé régulièrement depuis 2011. Pour Najiib, c'est la preuve que la coopération internationale peut créer une valeur durable.

Beydan a été désigné « Meilleure entreprise » lors des Somalia International Awards 2022 et « Meilleur café » au Mogadishu Coffee Festival 2023.

Une vision continentale

Les ambitions de Najiib s'étendent bien au-delà des rues de Mogadiscio. « Le café est originaire d'Afrique, mais nous n'avons pas de marque africaine mondialement reconnue », souligne -t-il. « C'est notre vision : une marque représentant le café et l'hospitalité de l'Afrique. »

Avec des marques déposées en attente au Kenya et des discussions en cours avec des investisseurs américains dans la grande communauté somalienne du Minnesota, Beydan est prêt pour une expansion à travers l'Afrique et au-delà. « Je crois qu'une marque somalienne peut réussir dans le monde entier », affirme Najiib.

Son optimisme n'est pas infondé. Les fondamentaux de la Somalie s'améliorent régulièrement. « La sécurité s'améliore, notre population croît », observe-t-il. « La Somalie est ouverte à l'investissement ; ceux qui viennent tôt en bénéficieront. »

Les données soutiennent sa vision. En 2024, le PIB de la Somalie a augmenté de 3,7 %, selon la Banque africaine de développement.

Aux entrepreneurs en herbe qui observent depuis les coulisses, le conseil de Najiib est caractéristiquement direct. « Commencez petit. Vous pouvez changer votre quartier, votre ville et votre pays. Les petits pas déclenchent la transformation », dit-il.

Un modèle pour l'avenir

Beydan Coffee représente bien plus qu'une histoire de réussite commerciale.

« Le partenariat économique entre nos pays est visible à travers des personnes comme moi », insiste Najiib. « Beydan est un témoignage de ce qui est possible lorsque l'éducation crée des opportunités. »

Dans des contextes post-conflit – du Rwanda à l'Éthiopie – des histoires similaires de renaissance entrepreneuriale ont émergé. Pourtant, peu ont capté l'imagination comme le mélange d'inspiration turque et de détermination somalienne de Beydan.