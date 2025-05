Fahrettin Altun a salué le rôle de TRT dans l'amplification de la voix de la Turquie dans le monde, notant que le radiodiffuseur servait de représentant de la quête de justice internationale du pays et de sa vision de la souveraineté en matière de communication.

Fahrettin Altun a décrit l'institution comme un pilier essentiel de la recherche de la vérité, de la mémoire nationale et des efforts de communication globale de la Turquie.

Dans une déclaration partagée sur la plateforme de médias sociaux X, M. Altun a salué la TRT comme "la voix de notre nation et la mémoire de notre État”, faisant l'éloge du radiodiffuseur pour son héritage de six décennies en matière de journalisme et de service public.

“TRT n'a pas seulement transmis les nouvelles grâce à son expérience de plusieurs décennies dans le domaine de la radiodiffusion, mais elle a également défendu la vérité, produit des valeurs et construit un pont de communication solide entre l'État et le peuple”, s’est félicité M. Altun.

“Aujourd'hui, TRT n'est pas simplement un média”, a affirmé M. Altun, “mais un symbole du modèle de communication de la Turquie qui donne la priorité à la vérité, aux valeurs et à la perspective”.

Il a mentionné la vision du président Recep Tayyip Erdogan concernant le “siècle de la Turquie”, ajoutant que le TRT jouait un rôle essentiel dans le renforcement de la présence de la Turquie sur la scène mondiale.

Dans le cadre de la politique de communication stratégique du gouvernement, M. Altun s'est engagé à continuer de soutenir le développement de la force institutionnelle, de la capacité de production et de la portée mondiale de TRT.

Pour conclure son message, M. Altun a exprimé sa gratitude envers le personnel actuel et ancien de TRT et a souhaité à l'institution de poursuivre avec succès son parcours de radiodiffuseur public.