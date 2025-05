Le Real Madrid, 15 fois vainqueur de la Ligue des champions, affronte mardi le Manchester City de Pep Guardiola en se demandant comment contenir l'attaquant Erling Haaland.

L'attaquant norvégien est de retour en forme avec sept buts lors de ses huit derniers matches, toutes compétitions confondues, et tentera de profiter de l'affaiblissement de la défense madrilène.

Les absences de longue durée de Dani Carvajal et d'Eder Militao ont été aggravées par les nouvelles blessures d'Antonio Rudiger, de David Alaba et de Lucas Vazquez.

Avec le départ du vétéran Nacho l'été dernier, les Madrilènes sont à court de défenseurs avant le match de barrage contre City.

Les Madrilènes ne se sont pas renforcés lors de la fenêtre de transfert hivernale et Ancelott

Equilibre défensif

L'entraîneur cherche toujours l'équilibre parfait entre la défense et l'attaque après l'arrivée de la superstar française Kylian Mbappé l'été dernier.

Les tenants du titre ont souvent éprouvé des difficultés défensives lorsqu'ils utilisaient Mbappe, Vinicius Junior, Jude Bellingham et Rodrygo Goes comme titulaires.

Une solution palliative

Le milieu de terrain français Aurélien Tchouameni, qui jouait en défense centrale, a concédé le penalty samedi, permettant à l'Atlético d'ouvrir le score.

Malgré cette erreur, il devrait conserver sa place contre City, aux côtés du défenseur Raul Asencio, âgé de 21 ans.

Le jeune défenseur central espagnol est devenu un titulaire indiscutable pour Ancelotti cette saison, en grande partie à cause des problèmes de blessures des Madrilènes, et le duel face à Haaland sera le plus grand test de sa carrière à ce jour.

Asencio est très apprécié des supporters du Santiago Bernabeu, qui affectionnent ses piques occasionnelles avec les attaquants adverses.