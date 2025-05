Ce départ intervient après la visite à Libreville du président angolais João Manuel Gonçalves Lourenço qui a rencontré séparément son homologue Brice Clotaire Oligui Nguema, récemment élu et l'ex-président gabonais à la mi-mai. La famille Bongo est partie en exil après que Noureddin et Sylvia Bongo avaient été libéré de prison. L’UA actuellement présidée par Lourenço avait demandé à plusieurs reprises la libération de Bongo et de sa famille.