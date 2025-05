Athlétisme: à New York, Russell facile aux haies, les records tombent

L'Américaine Masai Russell a encore dominé le 60 m haies samedi avec la meilleure performance de la saison (7 sec 76) aux Millrose Games de New York, où ses compatriotes Grant Fisher et Yared Nuguse ont fait tomber les records du monde du 3000 m et du mile en salle.