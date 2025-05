Par Lamine Traoré

Il est l’une des figures du rap au Burkina Faso et du continent africain. Connu pour ses textes poignants et engagés, voilà maintenant plus de 20 ans que Louis Salif Kiekieta, de son vrai nom, écume les scènes au Burkina Faso, en Afrique, en Europe, au Canada et aux Etats-Unis.

Alors qu’il s’apprête à se produire en spectacle le 1er juin prochain au "Casino" de Paris, Smarty s’est confié à TRT Afrika.

Sa chanson "Ne parle pas" en duo avec Korka Dieng du Sénégal, sortie en 2024, totalise presque six millions de vues sur YouTube et a remporté le Kundé du meilleur featuring de l’intégration africaine. Le Kundé est la plus grande cérémonie de distinction de la musique au Burkina Faso.

"On travaille et on essaie de sortir des titres qui puissent toucher les gens. Je penses que chaque chanson a son énergie, sa force. Je n’ai pas cherché à savoir pourquoi est-ce que ça a fonctionné mais je pense que c’est peut-être le thème qui est abordé, la musique, le mélange et tout", affirme Smarty à TRT, expliquant que le succès de ce single lui a servi de base de création pour son prochain album.

Il y a trois semaines, il a sorti un single intitulé "Chacun sa vie".

"Ça annonce un nouvel album. On est toujours au charbon. On est en train de bosser", révèle l’artiste qui s’est aussitôt remis au travail, après son deuxième album "Odyssée" en novembre 2021.

"Je ne me suis jamais arrêté et ça va faire plus de trois ans maintenant et c’est normal qu’on vienne avec un nouveau projet".

De Yeleen à une carrière solo

Smarty était membre du groupe Yeleen, fondé en 2001 avec Mawndoé.

A deux, ils comptent cinq albums à succès. La notoriété du groupe Yeleen avait alors largement dépassé les frontières du Burkina. Mais le groupe se sépare en 2011 après 10 ans de collaboration.

Le rappeur sort son premier album solo "Afrikan Kouleurs" en 2012. Sa carrière prend une nouvelle tournure quand, en 2013, il remporte le prestigieux Prix découvertes RFI.

Il est sur le toit de l’Afrique sillonnant plus d’une vingtaine de pays du continent. Il se produit au New Morning à Paris.

Son deuxième album est rendu public en 2021.

C’est la consécration et Smarty a acquis une notoriété plus grande depuis lors.

Il s’engage pour des causes nobles telles que l’éducation pour les jeunes filles, menant une campagne contre les mariages précoces. Il est choisi par l’Unicef comme ambassadeur de bonne volonté.

L’artiste s’engage aussi pour sa patrie. Il n’hésite pas à créer des chansons pour encourager les soldats au front dans un pays qui lutte contre le terrorisme depuis une dizaine d’années.

A la conquête du "Casino" de Paris

Pour la première fois, un musicien burkinabè va s’attaquer tout seul à une salle en Europe. Smarty veut entrer dans la légende le 1er juin à Paris avec un spectable au Casino.

"On le prépare assez sereinement. C’est vrai que c’est exceptionnel pour moi déjà et pour la musique burkinabè en général parce que c’est la première fois qu’un artiste burkinabè va oser prendre une telle salle de 2000 places au niveau de Paris", affirme-t-il.

L’an dernier, l’artiste s’était produit au Pan Piper, une salle de moins de 1000 places dans la capitale française.

Smarty voit plus grand et vise cette fois le Casino.

"C’est aussi une façon d’ouvrir la porte à tous les autres derrière, que ça puisse permettre de démystifier les salles non seulement en France mais dans toute l’Europe… qu’on puisse administrativement, artistiquement aller dans de bonnes salles et faire de bons spectacles pour des gens qui nous suivent et apprécient notre travail".

"Ça va être une soirée magnifique", promet-il.

Smarty garde la même passion pour son art et la scène, après vingt ans de carrière.

Tant que Dieu nous donne la force et l’âge de continuer, nous allons continuer à être sur scène. J’ai beaucoup de fierté. Je me sens bien. Je me sens heureux et je me sens très en équilibre. On va essayer de pousser encore un peu loin. C’est cela l’image qu’on a voulu de notre carrière depuis Yeleen. Smarty

Troisième album et festival "Peace and Unity"

La star travaille activement sur son prochain disque qui doit paraître cette année.

"Les projets à venir, c’est la finalisation du prochain album. La date sera communiquée dans pas longtemps".

Depuis deux ans, Smarty organise un festival "Peace and Unity" pour parler de paix et de cohésion car, estime-t-il, son pays en a plus que jamais besoin dans un contexte de crise sécuritaire et humanitaire.

"Je prépare mon festival Peace and Unity qui aura lieu le 20 novembre prochain", annonce l’artiste.

"Ce que je veux pour ma carrière, c’est aller encore très très loin. C’est vrai que j’ai fait beaucoup de choses mais je suis un éternel insatisfait. Je ne suis pas encore satisfait des résultats et des objectifs ; en tout cas pour ce qui est de la musique. J’ai encore pour mission d’aller le plus loin possible", conclut Smarty.