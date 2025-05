Angleterre: un dernier coup sur le gong

Manchester City a dépensé sans compter lors du mercato hivernal, avec des paris en défense (Abdukodir Khusanov et Vitor Reis), une bonne pioche en attaque (Omar Marmoush). Dans les derniers instants du mercato, le club de Pep Guardiola a aussi recruté l'Espagnol Nico Gonzalez (FC Porto) au poste d e milieu défensif, où son grand blessé Rodri manque cruellement.

La défaite 5-1 à Arsenal dimanche a poussé les quadruples champions d'Angleterre en titre à un dernier achat sur le gong.

L'autre club de Manchester, United, partage les mêmes déboires sur le terrain, mais n'a pas les mêmes finances. Les "Red Devils" ont fait venir le défenseur danois Patrick Dorgu (20 ans) de Lecce, mais ils ont surtout exfiltré en prêt deux indésirables: Antony, au Betis, et Marcus Rashford, à Aston Villa.

L'enfant du club, écarté par Ruben Amorim depuis décembre, va tenter de se relancer chez les "Villans", où la place de Jhon Duran (parti en Arabie saoudite) est vacante.

Arsenal et Liverpool, eux, n'ont pas bougé. Quant à Chelsea, d'habitude si actif, il a surtout fait partir des joueurs sur lesquels il ne comptait pas, comme Joaõ Felix en partance pour l'AC Milan. Le défenseur français Axel Disasi pourrait lui aussi rejoindre Villa.

Espagne, les grands sont restés calmes

Ni le Real Madrid, ni le FC Barcelone ni l'Atlético Madrid ne se sont montrés actifs sur le marché des transferts.

Le géant madrilène, pourtant plombé par les blessures en défense (Dani Carvajal, Eder Militao, Antonio Rüdiger), n'a pas souhaité se renforcer, tout en conservant tous ses éléments offensifs.



Le Barça a lui connu un mercato plus agité en coulisses, notamment par le feuilleton concernant sa recrue estivale Dani Olmo, finalement autorisé temporairement à rejouer malgré l'annulation de sa licence par la Liga.

Le transfert le plus marquant de cette fenêtre hivernale est celui de l'espoir du Betis Assane Diao à Côme (Italie) pour 12 millions d'euros.

Italie: Milan et la Juve à la manoeuvre

Déceptions de la première p artie de la saison, l'AC Milan et la Juventus Turin ont été les clubs italiens les plus actifs.

Le Milan (8e), relégué à 19 points du leader Naples, a acté l'échec du retour en Serie A d'Alvaro Morata (5 buts) et a envoyé le capitaine des champions d'Europe 2024 espagnols en prêt à Galatasaray. Son remplaçant, le Mexicain Santiago Gimenez, arrive de Feyenoord pour plus de 30 millions d'euros.

Les Rossoneri se sont également offert l'ancien capitaine de Manchester City Kyle Walker et se sont aussi fait prêter Joaõ Felix par Chelsea, selon Sky Italia. L'Algérien Ismaël Bennacer les a quittés pour Marseille.

La Juve (5e) semble avoir fait une bonne affaire avec le prêt sans option d'achat de Randal Kolo Muani: l'international français, indésirable au PSG, a déjà marqué trois buts en deux matches. Elle a également recalibré sa défense en résiliant le contrat de son ancien capitaine Danilo et en faisant venir deux jeunes Portugais (Renato Veiga, prêté par Chelsea, et Alberto Costa pour 14 M EUR).

Si l'Inter, champion en titre, a peu retouché son effectif, le leader Naples a attendu les dernières heures du mercato pour recruter l'international suisse Noah Okafor en provenance de l'AC Milan.



L'ailier gauche arrive en prêt avec option d'achat dans un effectif orphelin de son buteur géorgien Kvicha Kvaratskhelia, parti au PSG pour 70 millions d'euros.

En bas de tableau, le promu Côme a beaucoup recruté (Ikoné, Caqueret, Diao) et tenté un sacré pari avec l'ancien grand espoir anglais Dele Alli, sans club depuis juin.

Allemagne: Wahi arrive, Simons s'installe

Prêté une saison et demie à Leipzig par le Paris SG, le Néerlandais Xavi Simons s'est engagé définitivement avec le club allemand pour deux saisons et demie jusqu'à l'été 2027 et un transfert estimé par la presse à 50 millions d'euros hors bonus.

Pour pallier le départ de l'international égyptien Omar Marmoush à Manchester City, Francfort s'est attaché les services du jeune Français de Marseille Elye Wahi (22 ans).

Pour préparer la succession de son gardien de but et capitaine Manuel Neuer (38 ans), en contrat jusqu'à l'été 2025 et en négociation pour une prolongation, le Bayern Munich a attiré le jeune et prometteur Jonas Urbig (19 ans).

Le Bayern a aussi prêté le Français Mathys Tel, barré par la concurrence, à Tottenham.