Cette recherche, qui s'appuie sur des données provenant de 204 pays, dresse un tableau sombre de ce qu'elle décrit comme l'un des grands défis sanitaires du siècle.

Plus de la moitié des adultes en surpoids ou obèses dans le monde vivent déjà dans seulement huit pays : l'Égypte, la Chine, l'Inde, les États-Unis, le Brésil, la Russie, le Mexique et l'Indonésie, ajoute l'étude.

"L'épidémie mondiale sans précédent de surpoids et d'obésité est une tragédie profonde et un échec monumental de la société", a déclaré Emmanuela Gakidou, auteure principale et membre de l'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) basé aux États-Unis, dans un communiqué.

Le nombre de personnes en surpoids ou obèses dans le monde est passé de 929 millions en 1990 à 2,6 milliards en 2021, selon l'étude.

Impact mondial

Sans changement sérieux, les chercheurs estiment que 3,8 milliards d'adultes seront en surpoids ou obèses dans 15 ans, soit environ 60 % de la population adulte mondiale en 2050.

Les systèmes de santé mondiaux seront soumis à une pression écrasante, ont averti les chercheurs, avec environ un quart des personnes obèses dans le monde qui devraient avoir plus de 65 ans à cette époque.

Ils ont également prédit une augmentation de 121 % de l'obésité chez les enfants et les adolescents dans le monde.

Mais il n'est pas trop tard pour agir, a rassuré Jessica Kerr, co-auteure de l'étude et membre de l'Institut de recherche pour enfants Murdoch en Australie.

Engagement politique

"Un engagement politique beaucoup plus fort est nécessaire pour transformer les régimes alimentaires au sein de systèmes alimentaires mondiaux durables", a-t-elle déclaré.

Cet engagement est également nécessaire pour des stratégies "qui améliorent la nutrition, l'activité physique et les environnements de vie des populations, qu'il s'agisse d'une alimentation trop transformée ou d'un manque de parcs", a ajouté Kerr.

Bien qu'une mauvaise alimentation et un mode de vie sédentaire soient clairement des moteurs de l'épidémie d'obésité, "il reste des doutes" sur les causes sous-jacentes de ce phénomène, a expliqué Thorkild Sorensen, chercheur à l'Université de Copenhague, non impliqué dans l'étude.

Cette recherche s'appuie sur les chiffres de l'étude Global Burden of Disease de l'IHME, qui rassemble des milliers de chercheurs à travers le monde et est financée par la Fondation Bill et Melinda Gates.