Une infirmière ghanéenne qui milite pour l'égalité dans les soins contre le cancer a reçu le prix Aster Guardians Global Nursing Award 2025, doté d'une récompense de 250 000 dollars.

Naomi Oyoe Ohene Oti dirige un programme de formation pour les infirmières en oncologie au Ghana et a été saluée pour avoir placé la formation des infirmières au cœur de la lutte contre le cancer en Afrique.

« Depuis plus de deux décennies, j'ai été témoin des inégalités dans les soins contre le cancer et je me suis consacrée à combler ces écarts grâce à la formation, à la sensibilisation et aux changements systémiques », a-t-elle déclaré lors de la cérémonie de remise des prix à Dubaï.

« Cette reconnaissance n'est pas seulement la mienne – elle appartient à chaque infirmière au Ghana, en Afrique et dans le monde entier qui agit avec résilience, compassion et courage. »

Mentorat des infirmières

La spécialiste en oncologie au Korle Bu Teaching Hospital à Accra a été reconnue pour avoir contribué à renforcer les capacités et les politiques en matière de soins infirmiers en oncologie, tout en ayant encadré plus de 48 infirmières originaires de pays africains.

Elle a été sélectionnée parmi 100 000 candidats représentant 199 pays pour ce prix doté d'une récompense de 250 000 dollars.

Le ministère de la Santé du Ghana a déclaré que ce prix reflète « l'impact continu et le leadership de Naomi Ohene Oti dans l'amélioration des soins de santé au Ghana et au-delà ».

« Nous te félicitons, Naomi, pour avoir apporté de l'honneur à la nation et inspiré la prochaine génération d'infirmières », a-t-il ajouté dans un communiqué.