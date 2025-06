Le président Cyril Ramaphosa a annoncé la tenue d’un dialogue national dirigé par les citoyens pour s'attaquer aux problèmes qui affectent l'Afrique du Sud, tels que le chômage élevé et la criminalité, et pour forger une vision de l'avenir du pays.

L'annonce faite mardi répond à des appels croissants en faveur d'un processus inclusif pour aborder les défis qui pèsent sur le pays, trois décennies après la fin de l'apartheid en 1994.

« Le Dialogue National est une opportunité pour tous les Sud-Africains, de tous horizons, de se réunir et de contribuer à façonner le prochain chapitre de notre démocratie », a indiqué Ramaphosa dans une déclaration vidéo et écrite.

Malgré les progrès réalisés depuis la fin du régime de la minorité blanche, le pays de 63 millions d'habitants est confronté à des « défis persistants » tels que la pauvreté, le chômage et les inégalités, a-t-il ajouté.

Convention prévue à la mi-août 2025

« Des millions de personnes sont sous-employées ou sans emploi. Beaucoup de ceux qui travaillent perçoivent des salaires insuffisants pour subvenir à leurs besoins ou à ceux de leur famille. La criminalité, les violences basées sur le genre et la corruption sont omniprésentes dans notre société », a-t-il déclaré.

Le taux de chômage dans la nation la plus industrialisée d'Afrique s'élève à 32 %, et l'économie, en stagnation, est marquée par une mauvaise prestation des services tels que l'électricité et l'eau, ainsi que par l'effondrement des infrastructures.

Le dialogue national débutera par une convention à la mi-août, réunissant des délégués de tous les secteurs, y compris le gouvernement, la politique, les affaires et le travail, a précisé Ramaphosa.

Dans les mois suivants, les citoyens de tout le pays seront encouragés à exprimer leurs préoccupations et leurs propositions, qui seront présentées lors d'une deuxième convention l'année prochaine.

Trente personnes pour diriger le processus

Cette réunion permettra de « finaliser un pacte définissant les rôles et responsabilités de tous les Sud-Africains » dans un plan de développement.

Il a nommé une trentaine de Sud-Africains éminents pour piloter ce processus, parmi lesquels des juges, des leaders religieux et économiques, des scientifiques, ainsi que des personnalités comme l'acteur John Kani et le capitaine des Springboks Siya Kolisi.

Le 1er juillet, l'Afrique du Sud marquera le premier anniversaire de la formation d'un gouvernement d'unité nationale (GNU) composé de dix partis, après que le Congrès National Africain n'a pas réussi, pour la première fois, à obtenir une majorité absolue lors des élections, en raison du mécontentement face à sa gouvernance entachée de corruption.

Le GNU a été mis à rude épreuve par des luttes internes sur des questions telles que le budget national et les lois sur l'autonomisation des Noirs.