Le ministre des Affaires étrangères de la République de Turquie, Hakan Fidan, effectuera une visite en Fédération de Russie les 26 et 27 mai 2025, à l'invitation officielle du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

Selon des informations obtenues samedi auprès de sources du ministère des Affaires étrangères, Fidan rencontrera le président russe Vladimir Poutine à Moscou et tiendra des négociations officielles avec Lavrov dans le cadre de sa visite.

L'ordre du jour principal de la visite portera sur les thèmes clés des relations entre la Turquie et la Russie.

Il est prévu que Fidan aborde de manière approfondie la coopération bilatérale dans des domaines tels que le commerce, l'énergie et le tourisme.

Les discussions incluront également des mesures visant à approfondir davantage les relations entre les deux pays.

En plus des rencontres avec Lavrov et Poutine, Fidan tiendra également des négociations avec des hauts responsables russes.

Dans ce contexte, des réunions sont prévues avec Vladimir Medinski, chef adjoint de l'administration présidentielle du Kremlin, qui avait dirigé la délégation russe lors des négociations Russie-Ukraine à Istanbul le 16 mai, ainsi qu'avec le ministre de la Défense Andreï Beloussov et d'autres personnalités de haut rang.

Un message de paix juste et durable

Les discussions porteront également sur les étapes visant à renforcer la coopération entre les deux pays. Fidan devrait réaffirmer la détermination de la Turquie à parvenir à une paix juste et durable dans le conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine, tout en exprimant sa satisfaction face aux récents développements positifs dans ce domaine.

Le ministre Fidan soulignera également une fois de plus que la Turquie est prête à poursuivre son rôle de médiateur entre les parties en conflit, rôle qu'elle avait déjà assumé en 2022 et plus récemment le 16 mai.

La visite comprendra également un échange de points de vue sur plusieurs questions régionales et internationales, notamment la Syrie, Gaza et le Caucase du Sud.

Cette visite s'inscrit dans le cadre des récents échanges de haut niveau intensifiés entre la Turquie et la Russie.

Fidan s'était rendu pour la dernière fois en Russie les 10 et 11 juin 2024 pour les réunions BRICS+, avant de participer au sommet BRICS avec le président Recep Tayyip Erdoğan le 24 octobre 2024.

Fidan et Lavrov s'étaient rencontrés pour la dernière fois le 12 avril 2025 dans le cadre du Forum diplomatique d'Antalya. Avant cela, Lavrov avait tenu des négociations bilatérales en Turquie le 23 février 2025.

Ils avaient également participé à la réunion de la plateforme de coopération régionale 3+3 organisée à Istanbul le 18 octobre 2024 et avaient tenu une réunion bilatérale lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 à Johannesburg le 20 février 2025.