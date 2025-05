Le quatrième "Clasico" de la saison entre le FC Barcelone, leader de Liga, et le Real Madrid, son dauphin, dimanche (14H15 GMT), est la dernière chance pour l'équipe de Kylian Mbappé de sauver une saison terne, bien loin des attentes.

Eviter à tout prix un nouvel affront, synonyme d'une saison quasi-blanche, et tout relancer.

L'objectif sera double, dimanche, pour le géant espagnol, distancé à quatre longueurs de son éternel rival, le FC Barcelone, et battu lors des trois premiers "Clasico" de la saison (4-0, 5-2, 3-2 a.p).

Le club madrilène, champion d'Espagne en titre, doit impérativement ramener un résultat de son déplacement en terre ennemie, sur la pelouse du stade olympique de Montjuic, pour espérer sauver une saison qui pourrait tourner au fiasco, sans trophée majeur hormis la Supercoupe d'Europe et la Coupe intercontinentale.

Le Real est loin, très loin, des rêves de potentiel sextuplé et d'une 16e Ligue des champions, objectifs affichés lors de l'arrivée, l'été dernier, de la star du football français Kylian Mbappé.

Mais il faudra sûrement plus que des exploits personnels, pour espérer un sort différent des trois premiers chocs face au Barça du phénomène Lamine Yamal, qui jouera lui pour éviter une semaine noire et se rapprocher d'un 28e titre de champion d'Espagne, et d'un triplé national (Liga, Coupe du Roi, Supercoupe).