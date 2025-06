Après les récentes attaques américaines contre les installations nucléaires iraniennes, l'Iran pourrait reprendre la production d'uranium enrichi "en quelques mois", selon le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi.

"Ils peuvent avoir, je dirais, en quelques mois ou moins que cela, quelques centrifugeuses en cascade qui tournent et produisent de l'uranium enrichi", a déclaré Rafael Grossi dans une interview publiée samedi par la chaîne de télévision américaine CBS News.

Rafael Grossi a également indiqué qu'il était clair que les attaques américaines avaient causé "des dégâts importants, mais pas complets", ajoutant que l'Iran disposait des "capacités industrielles et technologiques nécessaires".

"S'il le souhaite, il pourra donc recommencer à le faire", a-t-il ajouté.

Le 22 juin, les États-Unis ont largué six bombes à fragmentation sur l'installation nucléaire de Fordo et des dizaines de missiles de croisière sur les sites de Natanz et d'Ispahan dans le cadre d'une campagne contre le programme nucléaire iranien.

Suite à ces attaques, l'administration Trump a contesté les informations faisant état d'un ralentissement de plusieurs mois du programme nucléaire iranien, et non pas de son "anéantissement", comme l'avaient initialement affirmé les États-Unis.

Lire aussi : Festival Gnaoua 2025 : une célébration du patrimoine africain

Abbas Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères, a reconnu que les frappes américaines et israéliennes avaient causé des dommages "colossaux et graves" aux sites nucléaires du pays.

"L'Iran disposait d'un programme ambitieux et très vaste, dont une partie est peut-être encore en place, et si ce n'est pas le cas, il est évident que les connaissances sont là. La capacité industrielle est là. L'Iran est un pays très sophistiqué en termes de technologie nucléaire, c'est indéniable. Il est donc impossible de l'ignorer", a noté Rafael Grossi.

Il a déclaré que l'AIEA avait trouvé des traces inexpliquées d'uranium sur des sites non déclarés en Iran, mais qu'elle n'avait pas de réponses crédibles quant à leur origine ou leur emplacement.

Interrogé sur la question de savoir si l'Iran a déplacé son stock de 408,6 kilogrammes d'uranium enrichi à 60 %, qui pourrait produire plus de neuf bombes nucléaires s'il était encore raffiné, le directeur de l'AIEA a affirmé : "Une partie a pu être détruite dans le cadre de l'opération de désarmement et de démantèlement. Certains ont pu être détruits lors de l'attaque, mais d'autres ont pu être déplacés. Une clarification s'impose donc à un moment ou à un autre".

Selon lui, c'est la raison pour laquelle l'Iran doit permettre aux inspecteurs de reprendre leur travail au plus vite.

Samedi, Abbas Araghchi a déclaré que l'Iran interdirait à Rafael Grossi d'entrer en Iran, une décision condamnée par le secrétaire d'État américain Marco Rubio.

Un conflit de 12 jours entre Israël et l'Iran a éclaté le 13 juin, lorsque Israël a lancé des frappes aériennes sur des sites militaires, nucléaires et civils iraniens, tuant au moins 606 personnes et en blessant 5 332, selon le ministère iranien de la Santé.

L'Iran a riposté par des tirs de missiles et de drones sur Israël, faisant au moins 29 morts et plus de 3 400 blessés, selon les chiffres publiés par l'université hébraïque de Jérusalem.

Le conflit a pris fin à la suite d'un cessez-le-feu annoncé par les États-Unis et entré en vigueur le 24 juin.