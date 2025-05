La Turquie a intensifié ses efforts diplomatiques pour restaurer un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, ravagée par la guerre, a annoncé le président turc.



“Nous avons intensifié nos contacts diplomatiques pour rétablir le cessez-le-feu, mettre fin à la persécution et stopper le réseau génocidaire”, a affirmé Recep Tayyip Erdogan lors d’un événement traditionnel de Norouz à Istanbul, vendredi.

“La Turquie ne permettra jamais à cette bande criminelle de transformer la région en un bain de sang”, a-t-il assuré, dénonçant le gouvernement israélien.

Erdogan a ajouté que la Turquie avait augmenté son aide humanitaire pour soutenir les habitants de Gaza à l'approche de l'Aïd el-Fitr, une fête marquant la fin du mois sacré musulman du Ramadan.

Il a souligné que les enfants, les femmes, les civils et les innocents qui ont été “martyrisés” lors des récentes attaques israéliennes à Gaza ont fendu le cœur de l’humanité. Pendant ces jours difficiles, la Turquie continue de se tenir aux côtés des Palestiniens avec toutes ses ressources, comme par le passé, a-t-il certifié.

“La Turquie continuera à prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que l'État terroriste, qui se nourrit du sang des enfants, soit condamné non seulement par la conscience de l'humanité, mais aussi par les tribunaux internationaux”, a-t-il clamé.

“Je l'ai déjà dit et je le répète aujourd’hui : nous ne permettrons jamais à cette bande criminelle, qui devient chaque jour plus arrogante et imprudente, de transformer notre région en un bain de sang”, a-t-il insisté.

“Ceux qui tentent de redessiner les cartes à leur profit n’atteindront jamais, avec la permission de Dieu, leurs objectifs perfides”, a-t-il ajouté.

“En tant que nations vivant côte à côte et en frères sur cette terre depuis des milliers d'années, nous construirons ensemble un avenir empli de paix, de tranquillité et de stabilité. Je demande l'aide et l'assistance de Dieu pour tous les opprimés”, a-t-il poursuivi.

Situation à Gaza

Plus de 700 Palestiniens ont été tués et plus de 900 blessés dans une campagne aérienne surprise menée par Israël sur Gaza depuis mardi, brisant un cessez-le-feu et un accord d'échange de prisonniers en place depuis janvier.

Depuis octobre 2023, près de 50 000 Palestiniens, en majorité des femmes et des enfants, ont été tués et plus de 112 000 blessés dans l'offensive militaire israélienne brutale sur Gaza.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

TRT Global - Erdogan: Gaza appartient aux Gazaouis et il en sera ainsi jusqu’à la fin des temps TRT Global - Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a lancé depuis le Pakistan que Gaza appartient aux Gazaouis et "qu’il en sera ainsi jusqu’à la fin des temps". 🔗

Israël fait également face à une accusation de génocide devant la Cour internationale de Justice pour sa guerre contre l’enclave.

Erdogan a soutenu que les conflits, l'oppression et les massacres en cours dans diverses parties du monde jettent une ombre sur l'atmosphère réconfortante du mois sacré du Ramadan.

Célébration de Norouz

Erdogan a souligné que l’importance de Norouz devait être renforcée et a proposé qu'il soit célébré chaque année le 21 mars, à l’instar de la Journée de la coopération des États turciques, célébrée le 3 octobre sous l’égide de l’Organisation des États turciques (OET).

“Lors du sommet que nous tiendrons en Hongrie en mai, nous proposerons que le Norouz soit célébré comme une journée commune de commémoration et de célébration pour le monde turcique”, a fait savoir Erdogan.

Précisant que la plus grande garantie pour le monde turcique est l'unité et la solidarité, il a ajouté : “Grâce aux mesures mutuelles que nous avons prises ces dernières années, nous avons atteint des niveaux autrefois inimaginables. Nous avons renforcé notre coopération dans tous les domaines, de l'énergie au commerce, de la sécurité à l'éducation, du tourisme à la communication”.

“Avec l'objectif d'une Turquie sans terrorisme, nous avons heureusement franchi des étapes cruciales dans nos efforts multidimensionnels. Sans recourir à des tactiques d’obstruction ou de complication, nous croyons que la dernière étape sera franchie avec succès”, a-t-il exposé.

“Après avoir libéré notre pays et notre région du fléau du terrorisme, nous ouvrirons, si Dieu le veut, la porte à une ère totalement différente.”, a-t-il énoncé.

Il a ajouté : “Nous mettrons fin aux cartes que les impérialistes veulent redessiner avec du sang dans notre région après près d’un siècle, et nous déjouerons leurs jeux sordides visant à nous monter les uns contre les autres”.

Erdogan a conclu en soulignant qu'il était temps de construire un nouveau paradigme politique fondé sur le dialogue, la solidarité et l'amitié en Turquie et dans toute la région :

“Nous espérons que le Norouz, qui signifie ‘nouveau jour’, marquera le début d'une nouvelle ère, fidèle à son nom”.