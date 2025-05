Le Rwanda est le dernier pays africain frappé par des sanctions internationales, après que le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et l’Allemagne ont imposé des restrictions sur les relations bilatérales et commerciales avec Kigali en le liant au conflit en cours en République démocratique du Congo (RDC).

Ces quatre pays accusent le Rwanda de soutenir le M23, un groupe rebelle qui assiège certaines parties de l’est de la RDC.

Alors que la RDC et les Nations unies intensifient ces accusations, le Rwanda affirme que les sanctions ne résoudront pas la crise en RDC.

En réponse à la décision du Canada de cesser tout nouveau financement commercial et de développement dans le pays d’Afrique de l’Est, le ministère rwandais des Affaires étrangères a rétorqué que l’histoire coloniale de certaines puissances occidentales continue de peser sur le continent.

« Des pays comme l'Allemagne, qui portent une responsabilité historique dans l'instabilité récurrente de cette région, devraient savoir qu’il vaut mieux éviter d’appliquer des mesures coercitives unilatérales », souligne le communiqué.

Le dialogue est la clé

Le conflit en RDC reste une préoccupation pour l’Afrique et le monde, alors que l’offensive du M23 se poursuit dans les provinces du Sud et du Nord-Kivu.

Botsang Moiloa, analyste en géopolitique, met en garde contre le risque d’« accusations non diplomatiques » qui compliqueraient la situation.

« La situation en RDC est dynamique et implique de nombreuses parties prenantes de différentes régions du monde », fait remarquer Moiloa dans une interview avec TRT Afrika.

« Si l'on commence à pointer du doigt alors que nous devrions engager des négociations pour la paix, nous retardons le problème au lieu de le résoudre. »

L’Union africaine soutient que le dialogue entre le Rwanda et la RDC est la seule solution aux combats prolongés qui ont causé de lourdes pertes en vies humaines et matérielles.

La Communauté d'Afrique de l'Est (EAC) et la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) ont organisé en février un sommet auquel ont participé le président rwandais Paul Kagame et son homologue congolais Félix Tshisekedi.

L’objectif principal de la discussion était d’encourager la RDC à engager des pourparlers avec les rebelles du M23 pour trouver une issue au conflit.

« L’histoire de ce conflit est bien connue, et les solutions existent », a écrit le président ougandais Yoweri Museveni sur son compte X. « Dès le début, notre conseil aux parties impliquées dans le conflit Congo-M23 a été la négociation. »

Le vieux spectre des sanctions

L’Ouganda a publiquement reconnu que les pressions internationales l’ont poussé à rejoindre en 2024 le groupe des économies émergentes mondiales, BRICS, en tant qu’État partenaire. Cela met en lumière la position délicate dans laquelle se retrouvent parfois les pays en développement.

Cette dynamique est reflétée par les puissances occidentales, comme les États-Unis et l’Union européenne, qui utilisent les sanctions comme une arme chaque fois qu’un pays défie leurs exigences ou adopte un point de vue opposé sur des questions controversées.

En juin 2023, les États-Unis ont imposé des restrictions de voyage et réduit leur aide à l’Ouganda après que le pays a adopté une loi criminalisant les relations homosexuelles, en accord avec la culture et les croyances du peuple ougandais.

Plus tard cette année-là, l’ancien président américain Joe Biden a annoncé l’exclusion du Gabon, du Niger, de l’Ouganda et de la République centrafricaine du programme commercial de l’African Growth and Opportunity Act (AGOA), invoquant diverses raisons.

Biden a accusé la République centrafricaine et l’Ouganda de « violations flagrantes » des droits humains internationalement reconnus.

Dans le cas du Niger et du Gabon, il leur a reproché leur « incapacité à établir ou à progresser de manière continue vers la protection du pluralisme politique et de l’État de droit ».

De plus, le 29 août de l’année dernière, les États-Unis ont sanctionné cinq responsables ougandais, dont la présidente du Parlement, Anita Among, pour leur implication présumée dans la corruption ou des violations graves des droits humains.

« Chaque fois qu’ils imposent des sanctions, les États-Unis et l’Union européenne s’attendent à ce que les pays s’y conforment. Si ce n’est pas le cas, des pénalités sont appliquées », a déclaré le ministre ougandais des Affaires étrangères, Henry Oryem Okello, devant une commission parlementaire le 14 janvier.

Les discussions portaient sur la manière dont l’Ouganda pourrait se protéger d’un éventuel gel de ses actifs par les États-Unis en renforçant ses réserves d’or grâce aux mineurs artisanaux du pays.

« Nous sommes en train d’étudier cette stratégie. Un document est en cours de rédaction pour que la Banque de l’Ouganda commence à acheter de l’or afin que nous ayons des réserves d’or significatives dans le pays, au lieu de tout stocker à l’étranger », a expliqué Okello.

L’Ouganda dispose actuellement d’environ 4 milliards de dollars de réserves en devises étrangères, servant de protection à son PIB. « Nous courons le risque que les États-Unis gèlent tout cet argent, et dans ce cas, nous serions ruinés en tant que pays », a ajouté le ministre.

L’Algérie tient tête à la France

En Afrique du Nord, l’Algérie fait face à de nouvelles sanctions françaises pour avoir refusé d’accueillir certains de ses ressortissants en situation irrégulière expulsés de France.

La France menace de révoquer certains privilèges, notamment l’entrée, la résidence et l’emploi des Algériens, accordés dans le cadre des accords signés en 1968, six ans après l’indépendance de l’Algérie.

Le ministère algérien des Affaires étrangères affirme que le pays n’acceptera pas d’être « traité avec des ultimatums, des avertissements ou des menaces ».

L’Algérie exige également que la France rende des comptes sur les atrocités coloniales, notamment le massacre d’Algériens en 1961 lors de leur lutte pour l’indépendance.

« Les sanctions devraient être un dernier recours. Le dialogue et la diplomatie sont les moyens privilégiés pour résoudre pacifiquement les conflits, car l’impact des sanctions est le plus ressenti par les citoyens des pays visés », déclare Nuur Mohamud Sheekh, analyste et ancien porte-parole de l’Autorité intergouvernementale pour le développement, à TRT Afrika.