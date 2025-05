La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, a annoncé l’entrée de "novelles troupes rwandaises" sur le sol congolais dimanche, en passant par les bornes 12 et 13 à Gisenyi, la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda.

Elle s’est exprimée devant le conseil de sécurité à New York aux Etats-Unis.

Pour la cheffe de la diplomatie de la République démocratique du Congo, cette attaque directe du Rwanda constitue une déclaration de guerre frontale qui ne se cache plus derrière des artifices.

Des coups de feu attendus à Goma

Des coups de feu ont éclaté avant l'aube lundi dans le centre de la ville congolaise assiégée de Goma, après que la République démocratique du Congo a accusé le Rwanda voisin d'envoyer des troupes supplémentaires de l'autre côté de la frontière pour aider les combattants alliés à s'emparer de la capitale provinciale.

Les rebelles soutenus par le Rwanda ont affirmé avoir pris la plus grande ville de l'est du Congo, Goma, tôt lundi, alors que les Nations Unies ont décrit une "panique massive" parmi ses 2 millions d'habitants et que le gouvernement du Congo a déclaré que l'avancée des rebelles était une "déclaration de guerre".

Le M23 annonce la prise de Goma

Les rebelles du M23 ont annoncé la prise de la ville dans un communiqué quelques minutes avant l'expiration d'un délai de 48 heures imposé par le groupe pour que l'armée congolaise rende ses armes.

Tôt lundi matin, des coups de feu ont été entendus dans toute la ville, selon deux travailleurs humanitaires qui s'y trouvaient et qui n'ont pas été autorisés à parler aux médias.

Dans un communiqué, les rebelles ont demandé aux habitants de Goma de rester calmes et aux membres de l'armée congolaise de se rassembler au stade central.

Depuis 2021, le gouvernement congolais et les forces alliées - y compris la mission de l'ONU forte de 14 000 personnes - ont tenu le M23 éloigné de Goma.

Le M23, également connu sous le nom de l'Armée révolutionnaire congolaise, a resserré son emprise autour de Goma dans une violence qui a forcé quelque 230 000 personnes à fuir leurs foyers.

L'est de la RDC possède de vastes ressources minières et constitue un paysage complexe de milices armées rivales avec des hauts et des bas depuis les années 1990.