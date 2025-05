Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a insisté mercredi sur le fait que ses troupes mettaient en place une réponse militaire "vigoureuse" face à l'avancée des combattants soutenus par le Rwanda dans l'est du pays.

"La RDC ne se laissera pas humilier, ni écraser. Nous nous battrons, et nous triompherons", a indiqué le président congolais lors d’un message à la nation.

La marche du groupe terroriste M23, qui dure depuis des semaines et s'est emparé de vastes pans de l'est de la RDC, a suscité des appels à des pourparlers de crise et des mises en garde contre une crise humanitaire imminente.

L'est de la RDC, riche en minerais, est ravagé par des décennies de conflits impliquant des dizaines de groupes armés, dont l'origine remonte en partie au génocide rwandais de 1994.

Une contre-offensive de l’armée congolaise

Dans son premier discours depuis le début de la dernière crise, Tshisekedi a annoncé qu'une "réponse vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs commanditaires est en cours".

Il a également condamné "l'inaction" de la communauté internationale face à une "aggravation sans précédent de la situation sécuritaire".

"Votre silence et votre inaction sont un affront à la RDC", a-t-il ajouté lors de son allocution télévisée mercredi, affirmant que l'avancée des terroristes soutenus par le Rwanda pourrait conduire "directement à une escalade" dans la région des Grands Lacs en général.

La RDC exhortée à dialoguer avec le M23

Malgré la pression internationale pour mettre fin à la crise, Tshisekedi a refusé de participer aux pourparlers avec son homologue rwandais Paul Kagame mercredi.

Lors d'un sommet par vidéoconférence de la Communauté de l'Afrique de l'Est, les chefs d'État de ce bloc régional ont "appelé à un règlement pacifique des conflits", a indiqué l'organisation dans un communiqué.

Ils ont "vivement encouragé le gouvernement de la République démocratique du Congo à s'engager directement avec toutes les parties prenantes, y compris le M23 et les autres groupes armés qui ont des griefs à faire valoir".

L'Angola, médiateur lors d'une tentative de négociation qui a échoué le mois dernier avant que le M23 ne lance son offensive, a appelé les dirigeants congolais et rwandais à se rencontrer d'urgence à Luanda.

Tshisekedi est arrivé à Luanda mercredi pour discuter des prochaines étapes, selon un communiqué de la présidence angolaise.

Les terroristes du M23 et les troupes rwandaises sont entrés dans Goma dimanche, s'emparant de l'aéroport de la ville et d'autres sites de la principale plaque tournante du commerce des minerais.