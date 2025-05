Paysage où le jaune flamboyant, le rouge ardent et le vert acide se mêlent, ce site géologique unique est l’un des plus hostiles au monde. Avec ses sources acides, ses fumerolles toxiques et ses températures dépassant 50°C, Dallol semble tout droit sorti d’une autre planète. Son sol craquelé, sculpté par le sel et le soufre, dégage une beauté presque effrayante.