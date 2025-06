Wicknell Chivayo n'est pas une personnalité influente ordinaire au Zimbabwe.

Âgé de 42 ans, il bénéficie d'un accès presque illimité à certaines autorités, ayant été photographié aux côtés des présidents Emmerson Mnangagwa du Zimbabwe, William Ruto du Kenya, Samia Suluhu Hassan de Tanzanie, Yoweri Museveni de l'Ouganda, et de l'ancien président zambien défunt Edgar Lungu.

Chivayo, marié et père de deux enfants, voyage souvent en jets privés, fait ses achats dans des boutiques de luxe, change fréquemment de véhicules haut de gamme, offre des cadeaux coûteux, notamment des voitures et des maisons, et réside dans un quartier huppé au nord de Harare, la capitale du Zimbabwe.

Chivayo affirme que son objectif principal est de devenir milliardaire en dollars, et que l'argent "achète le bonheur."

Selon lui, "être riche provoque des maux de tête", citant le dilemme de choisir quoi porter ou conduire parmi une collection coûteuse.

Mais qui est exactement Chivayo, dont la page Instagram ressemble à une exposition de luxe ?

Né en novembre 1982 à Harare, il a suivi son enseignement primaire et secondaire dans cette ville. Il n'existe aucune information sur ses “éventuelles” études universitaires.

Un employé de bureau

Sur sa page Facebook, il déclare avoir commencé comme employé de bureau dans une compagnie de bus au Zimbabwe en 1997.

Les médias zimbabwéens rapportent qu'il s'est ensuite lancé dans le commerce non réglementé de devises étrangères dans la capitale.

En 2004, il a été condamné à trois ans de prison pour avoir trompé un ressortissant sud-africain en lui faisant croire qu'il déposerait plus de 100 000 dollars sur son compte en échange de 46 000 dollars, bien qu’en monnaie sud-africaine (rand).

Chivayo a purgé sa peine à la prison de haute sécurité de Chikurubi à Harare.

En mars 2011, le média public, The Chronicle, signale que Chivayo aurait créé des sites web fictifs, que des clients naïfs croyaient capables de les aider à acquérir des biens.

Selon The Chronicle, ces sites disparaissaient après avoir reçu des paiements.

Chivayo a de nouveau fait la une des journaux peu de temps après.

En septembre 2019, l'ancien président de la Zimbabwe Power Company (ZPC), Stanley Kazhanje, a été condamné à trois ans de prison pour avoir reçu 10 000 dollars de la société de Chivayo, Intratrek Zimbabwe.

Bisbilles avec la justice

Le procès a établi qu'en octobre 2015, la ZPC, par l'intermédiaire de Kazhanje, avait attribué à la société de Chivayo un contrat de 183 millions de dollars pour construire une centrale solaire de 100 mégawatts dans le district de Gwanda, au sud-ouest du Zimbabwe. Une avance de 1,2 million de dollars avait été versée.

Le magistrat de Harare, Hosea Mujaya, a établi que la société de Chivayo n'avait pas rempli ses obligations contractuelles, mais qu'en janvier 2016, Chivayo avait donné 10 000 dollars à Kazhanje.

Fait intéressant, quelques années plus tard, lorsque la société de Chivayo a porté plainte pour résiliation illégale d'un contrat, la ZPC a été condamnée à payer 22 millions de dollars de dommages à Intratrek.

En mars 2018, le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a promis d'ordonner l'arrestation de Chivayo, qu'il a décrit comme un "homme d'affaires opportuniste avec une mallette."

En février 2025, le président l'a qualifié de "philanthrope."

Chivayo a été associé à d'autres contrats liés aux élections, à la sécurité, à la connectivité Internet et au traitement du cancer.

Il rejette fermement les accusations de fraude, affirmant qu'il est un homme d'affaires légitime, victime de "jaloux" et de personnes utilisant son nom pour "gagner en pertinence politique."

Sponsoring sportif

Dans le domaine sportif zimbabwéen, Chivayo est un nom bien connu.

Il a souvent annoncé des accords de sponsoring pour des clubs de football, d'une valeur de plusieurs millions de dollars américains, bien que des allégations de promesses non tenues suivent souvent ces annonces.

En janvier 2025, il a promis un financement de 10 millions de dollars à l'Association de football du Zimbabwe (ZIFA) si son candidat préféré, Nqobile Magwizi, remportait la présidence de la ZIFA.

Magwizi a finalement remporté l'élection ce mois-là, mais à ce jour, aucun enregistrement public ne confirme que Chivayo ait honoré sa promesse de don.