Ce parc de forêt tropicale situé dans la vallée du Rift albertin abrite divers écosystèmes : marécages, bambouseraies et forêts. Il compte 1 400 espèces végétales, 85 mammifères (dont 13 primates) et 340 oiseaux. Zone clé pour la conservation, il marque la séparation entre les bassins du Congo et du Nil.