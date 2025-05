La réunion à Londres doit se concentrer sur la "sécurité en Europe", indique un communiqué des services de Mme Frederiksen qui s'est rendue la semaine dernière à Paris et Berlin pour obtenir l'appui des dirigeants français et allemand.

Ni le Groenland, territoire danois autonome, ni les États-Unis ne sont cités dans le communiqué mais Mme Frederiksen déclare : "nous avons besoin d'une Europe plus forte qui contribue davantage à l'OTAN et qui soit plus autonome".



"Dans le même temps, nous devons faire notre part pour maintenir le partenariat transatlantique qui a été le fondement de la paix et de la prospérité depuis la Seconde Guerre mondiale", a ajouté la dirigeante danoise.

Donald Trump a indiqué à plusieurs reprises qu'il souhaitait que l'île arctique - qui revêt une importance stratégique et contiendrait d'importantes réserves inexploitées de minerais et de pétrole - soit rattachée aux États-Unis.

Dans une interview accordée à la chaîne Fox News le week-end dernier, le vice-président américain J.D. Vance a déclaré que le Groenland était "vraiment important" pour la "sécurité nationale" des États-Unis. "Franchement, le Danemark, qui contrôle le Groenland, ne fait pas son travail et n'est pas un bon allié", a lancé M. Vance.

Lundi, Mme Frederiksen a insisté sur le fait que le Danemark était "l'un des plus importants et des meilleurs alliés des États-Unis".

Au lendemain de l'investiture de Donald Trump, le Premier ministre du Groenland Mute Egede avait insisté sur le fait que les Groenlandais "ne veulent pas être Américains".



Les dirigeants danois soulignent, eux, que le Groenland appartient aux Groenlandais.