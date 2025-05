Par La Rédaction

Le Festival de Tribeca, un festival annuel de cinéma qui se tient à New York, a annoncé une programmation variée comprenant des films, des contenus épisodiques, des conférences, de la musique, des jeux, de l'art et des expériences immersives, incluant des documentaires sur l'Afrique et des personnalités africaines.

« Au Tribeca, nous croyons que la narration est une force — une force qui nous connecte, nous défie et nous inspire à réimaginer ce qui est possible », a déclaré Cara Cusumano, directrice du Festival de Tribeca.

Les organisateurs ont annoncé que 118 longs métrages, sélectionnés parmi un nombre record de 13 541 soumissions, seront présentés lors de 94 premières mondiales et que le festival se déroulera du 4 au 15 juin.

Films africains sélectionnés

Un documentaire sur la vie de l'un des musiciens nigérians les plus emblématiques, Wizkid, sera présenté en avant-première au Festival du Film de Tribeca 2025 dans la catégorie Spotlight.

Tribeca indique que le documentaire intitulé Wizkid: Long Live Lagos retrace l'ascension de Wizkid en tant qu'icône mondiale, redéfinissant la manière dont l'Afrique est perçue et entendue à travers le monde.

« Le documentaire mélange des performances et des commentaires culturels, et capture comment Wizkid utilise sa plateforme pour changer les perceptions, revendiquer l'identité africaine et inspirer une nouvelle génération », a précisé Tribeca.

La première mondiale du film aura lieu les 6, 7 et 11 juin 2025.

Parmi les personnes interviewées pour le documentaire figurent Femi Kuti, icône de l'Afrobeat nommée cinq fois aux Grammy Awards, Jada Pollock, manager et partenaire de Wizkid, Sunday Are, son manager de longue date, Julia Adenuga et Seni Saraki, ainsi que d'autres personnalités ayant collaboré étroitement avec le lauréat des Grammy Awards.

Happy Birthday

Le film documentaire égyptien Happy Birthday sera présenté dans la catégorie Compétition Narrative Internationale.

Tribeca indique que ce film, réalisé et écrit par Sarah Goher, raconte l'histoire fictive de Toha, une jeune domestique de huit ans, qui fait tout son possible pour s'assurer que son amie Nelly, la fille de son riche employeur, ait une fête d'anniversaire réussie.

« La sélection de films de cette année témoigne de ce pouvoir, débordant de prises de risques créatives, d'artistes emblématiques et de nouvelles perspectives qui suscitent des conversations essentielles et font avancer la culture », selon un communiqué de Tribeca.

Champions du Kenya

Le film Widow Champion du Kenya figure dans la catégorie Viewpoints.

Il raconte l'histoire courageuse d'une veuve, expulsée de ses terres par sa belle-famille, qui devient une défenseuse des droits fonciers des femmes. Le film est réalisé par Zippy Kimundu et produit par Heather Courtney et Zippy Kimundu.

Les organisateurs précisent que 48 films (40 %) sont réalisés par des femmes, et que 44 cinéastes participent pour la première fois au Tribeca, tandis que 32 reviennent.

« Tribeca a toujours été plus qu'un festival — c'est un foyer pour les artistes naviguant dans une industrie et un monde en constante évolution », indique Jane Rosenthal, cofondatrice du festival et PDG de Tribeca Enterprises.

« Depuis plus de deux décennies, nous avons soutenu des voix émergentes, célébré des conteurs établis et construit une communauté créative où les artistes peuvent grandir, se connecter et prospérer. Nous sommes fiers de l'écosystème que nous avons cultivé et avons hâte de le partager avec le monde en juin », ont écrit les organisateurs.

Tribeca Enterprises (anciennement Tribeca Productions) est une société américaine de production de films et de télévision co-fondée en 1989 par l'acteur Robert De Niro et la productrice Jane Rosenthal.

« Ces films sont un puissant reflet du monde dans lequel nous vivons — et du monde que nous voulons façonner », ont conclu les organisateurs.