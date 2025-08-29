Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé la Turquie et le Japon, "les deux extrémités de l'Asie", à s'unir et à agir comme la conscience collective du monde, dans une tribune publiée pour l'un des principaux journaux japonais, le Nikkei Shimbun.

"Nos peuples sont unis par un lien ancien d'affection et de sentiments partagés qui vont au-delà de la coopération étatique", a-t-il déclaré, mettant en avant la coopération de longue date entre la société civile, les agences d'aide et les organisations de développement telles que la TIKA turque et la JICA japonaise.

"Le pont qui relie la Turquie et le Japon est plus fort que les documents officiels, car il est nourri par l'histoire et la conscience humaine", a écrit Erdogan, rappelant la tragédie de la frégate Ertugrul, naufragée en 1890 au large de la côte japonaise de Kushimoto et la compassion du peuple japonais, qu’il considère comme fondement de l'amitié durable entre les deux pays.

Erdogan a souligné qu'au fil des années, "cette amitié s'est manifestée dans de nombreux domaines", des projets d'infrastructures à la coopération en matière de santé. "Notre partenariat repose sur la confiance, la sincérité et la dignité", a-t-il insisté.

Coopération élargie face aux crises mondiales

Erdogan a vanté la synergie entre la détermination turque et l'ingénierie japonaise, dont l’impact dépasse les frontières des deux pays, notamment au Moyen-Orient, et qui pourrait s’étendre à de futurs projets communs en Afrique, en Asie centrale, et à la reconstruction en Ukraine et en Syrie.

"Nous nous trouvons aujourd'hui à un moment où le système international est secoué par des crises majeures", a poursuivi Erdogan, évoquant des défis tels que l'instabilité économique, l'insécurité énergétique et alimentaire, le changement climatique et les risques technologiques.

Il a souligné qu'"aucun État ne peut aujourd'hui résoudre seul les défis mondiaux" et a appelé à une action collective par le biais d'une diplomatie humanitaire ancrée dans des valeurs culturelles communes et le respect mutuel.